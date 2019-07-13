ГИБДД проиграла: суд узаконил уменьшенные знаки

Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах — такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией . Ранее Росстандарт указал на право городов применять знаки размером 50 на 50 сантиметров на «нескоростных» улицах. В МВД России же считают, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП.

Московский городской суд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах — такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией, передает ФАН.

Тяжба касалась «трактовки юридической силы предварительного национального стандарта (ПНСТ)». Два года назад Росстандарт указал на право городов применять знаки размером 50 на 50 сантиметров на «нескоростных» улицах.

Силами ЦОДД были установлены уменьшенные знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» на двухполосных улицах с разрешенной скоростью движения не выше 60 км/ч. Перед знаками был смонтирован «лежачий полицейский».

Знаки были установлены на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы, на улицах Балчуг, Большая Никитская, Мясницкая и в Никитском переулке в столице.

В МВД России же считают, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к росту ДТП.

«Данный предварительный национальный стандарт не включен в перечень документов по стандартизации», — говорится в сообщении министерства.

Новый национальный ГОСТ официально вступил в силу в России с 1 мая. Документ о появлении новых дорожных знаков и изменении их размеров опубликован «Российской газетой» в нормативно-правовой базе.

На дорогах страны появляются знаки «Выделенная полоса трамвая», «Диагональный пешеходный переход», а также совмещенные знаки. В их числе — смежный «Парковка для инвалидов» и «Платная парковка».

Теперь минимально допустимый размер дорожных знаков уменьшен до 40 см по одной стороне — раньше минимумом было 60 см. Причин такого нововведения две: эстетическая и навигационная.

Из-за большого размера старые знаки часто перекрывали друг друга, ограничивая видимость домов и засоряя городскую среду. Кроме того, они затрудняли для водителей ориентацию на нескоростных улицах.

Знаки меньшего размера будут устанавливать только на узких улицах в центре города или кварталах с исторической застройкой. Отмечается, что новые, маленькие знаки улучшат внешний вид российских городов. На автомагистралях и скоростных трассах размер знаков останется прежним.

В начале февраля московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что после успешного завершения эксперимента в пяти регионах России на дорогах планируется установить уменьшенные и совмещенные дорожные знаки.

Эксперимент проводился в интересах пешеходов, он начался в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Саратове и Владимире. По данным ЦОДД, уменьшение знаков до 40x40 см «не вызвало массовых протестов», и многие водители вовсе не заметили разницы.

Минимально допустимый размер стороны для квадратных знаков теперь будет понижен до 35 см, а диаметр круглых знаков будет составлять 50 см.

По мнению инициаторов эксперимента, новые знаки «лучше впишутся в окружающую среду» и не будут загораживать обзор для пешеходов.

Новые знаки можно будет вешать на стены домов, а стоить они будут на 40% дешевле, чем предшествующие им образцы.

Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с НСН выразил мнение, что инициатива может быть связана с намерением «освоить деньги».

«Я не понимаю, для чего это нужно. Наверное, для того, чтобы кто-то освоил деньги на всем этом. Никакого другого мотива здесь нет. Неудобство здесь есть, безусловно. Люди привыкают годами и десятилетиями к определенному восприятию окружающей действительности, в том числе и дорожных знаков. В уменьшенном размере можно просто на них не обратить внимания», — заявил он.

Эксперт добавил, что «противодействовать этому достаточно сложно, но, наверное, особо и не нужно».

В декабре прошлого года председатель правительства России Дмитрий Медведев в своем твиттере сообщил о введении новых дорожных знаков и разметки.

«Для развития общественных и пешеходных пространств и безопасности дорожного движения в ряде случаев будет обеспечен приоритет велосипедистам, введены новые дорожные знаки и разметка», — написал Медведев.

По его словам, соответствующие меры содержатся в новом постановлении правительства.