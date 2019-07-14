Как избежать перегрева тормозов

Опытные водители скорее всего посчитают, что данная тема является неактуальной, что любой, хоть немного разбирающийся в машине человек, сможет решить такую простую проблему.

Однако что делать тем, кто является водителем-новичком? Сегодня мы постараемся разобраться — что является причиной перегрева тормозов и каким образом избежать этого.

Не забывайте убирать ногу с тормоза. Долго нажимать на педаль тормоза нехорошо. Если в городских условиях подобные действия поспособствуют быстрому износу колодок и дисков, то на трассе, либо при долгом спуске, могут стать причиной перегрева тормозной системы. Возьмите на заметку то, что на скорости нажатие на педаль тормоза один раз намного эффективнее последовательного замедления.

Тормозная жидкость. Купив подержанный автомобиль, в обязательном порядке смените тормозную жидкость. Поскольку вам неизвестно, когда это в последний раз делал прошлый владелец.

Тормозная жидкость впитывает в себя влагу и именно по этой причине она теряет свои свойства. Вам же неизвестно, может при прошлом собственнике тормоза уже перегревались? В этом случае внутри появились пузырьки воздуха, что отрицательно повлияло на эффективность их функционирования.

Колодки от неизвестного производителя. Колодки неизвестной фирмы, приобретенные вами в разы дешевле, являются бомбой замедленного действия. Тормоза функционируют хуже, к тому же подобные колодки плохо отводят тепло от дисков. При этом многие возразят, что теплоотведение не является их основной функцией, однако хорошие производители берут это в расчет при подборе материалов.

Однако если вы приобрели деталь сомнительной фирмы, есть вероятность того, что отлетят сами накладки.

Форма колесных дисков имеет значение! Стоит подчеркнуть, что уровень вентиляции тормозной системы напрямую зависит от формы колесных дисков. Пылезащитные щитки также негативно скажутся на охлаждении, однако снимать их не стоит, поскольку имеются свои особенности.

Научитесь торможению мотором. В конце, рекомендация для собственников автомобилей с МКПП. Вам необходимо научиться тормозить мотором. Наперекор распространенному мнению, с вашим мотором ничего страшного не случится, а нагрузка на тормоза значительно снизится.

Итог. Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что для того, чтобы избежать перегрева тормозной системы, необходимо следить за состоянием тормозной жидкости и научиться тормозить двигателем.