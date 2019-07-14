Как не стать жертвой «подставы» с временными знаками

Издание «АвтоВзгляд» сообщает, что полицейские «устраивают засады» на участках с временными дорожными знаками (отличаются от обычных белых желтым фоном), даже если на дороге нет никакого намека на реконструкцию.

Автор «АвтоВзгляда» попал в такую ситуацию по пути на юг по трассе М-4. Он напомнил, что временные знаки обычно используются в течение ограниченного срока на участках, где ремонтируют дорогу, мосты или ограждения. Однако автор статьи столкнулся со знаком, ограничивающим скоростной режим «на ровном месте».

По ПДД, когда значения обычных и временных дорожных знаков противоречат друг другу, приоритет всегда у желтых знаков: водители должны руководствоваться именно ими.

Автор материала отметил, что многие неопытные водители игнорируют временные знаки и в итоге «попадают в объятия полицейских». Он подчеркнул, что проверить правильность установки временных знаков сложно. Для этого необходимо знать в подробностях все ГОСТы, регламентирующие их внешний вид и нормативы использования. А чтобы оспорить претензии полицейских, придется подать заявление в местное управление ГИБДД с просьбой о проверке законности установки конкретного знака. Ответ ведомство обязано прислать не позднее одного месяца.

Автор «АвтоВзгляда» отметил, что для путешественников «разумнее и дешевле» соблюдать все временные знаки, даже если они вызывают вопросы, чем тратить силы на выяснение их легитимности.

С 2017 года возле временных знаков разрешили ставить камеры фиксации нарушений, так как такие знаки могут содержать требование об ограничении скорости. Предупреждающие знаки вне населенных пунктов обычно устанавливаются на расстоянии в 150-300 метров (в населенных пунктах в 50-100 метрах) до начала опасного участка. При этом знак 1.25 «Дорожные работы» в случае проведения краткосрочного ремонта может устанавливаться на расстоянии в 10-15 метров до места проведения работ.