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«Не надо хамить»: гаишники рассказали, как с ними общаться 

Рамблер + ещё 4 4 часа назад
Фото: ТАСС
Эксперты издания Autonews, поговорив с действующими автоинспекторами, выяснили, как следует общаться с сотрудниками ГИБДД, не вызывая подозрений и экономя своё и их время. При правильном ведении диалога общение не должно занимать более 40 секунд.
В первую очередь автоинспекторы советуют разговаривать с сотрудниками ДПС спокойно, вежливо и уважительно, не переходя на «ты».
«На фразу «Вот, держи (документы)» может последовать полная проверка автомобильной истории водителя на предмет неоплаченных штрафов», — приводит издание слова своего собеседника.
Полицейские любят, когда диалог с водителем не занимает много времени, поэтому отвечать на вопросы стоит кратко, уверенно, не задумываясь. Когда автолюбитель долго думает, подбирает слова, в это время перебирая руками документы, правоохранители могут подумать, что человек лжёт и подвергнуть его максимально тщательной проверке.
По словам источников Autonews, сотрудники ГИБДД не любят шутников за рулём, поэтому на вопросы об употреблении алкоголя, наличии в салоне оружия, наркотиков и запрещённых веществ не стоит юморить, потому что это нервирует правоохранителей. Полицейские считают, что таким образом автолюбители тратят их время. Более того, некоторые сотрудники ДПС могут оказаться вообще без чувства юмора.
«Они могут просто начать проверять ваши утверждения. Если вы сознаетесь, даже в шутку, что пьяны, это вполне себе реальный повод для проверки», — отмечают автоинспекторы.
При предъявлении документов не стоит выходить из автомобиля, добавляют правоохранители. По их словам, лишние телодвижения могут создать опасную ситуацию на дороге. Общаться с сотрудниками ГИБДД следует через опущенное стекло.
«Есть и другая крайность — общаться через щелочку в окне. Это, во-первых, невежливо, а во-вторых, инспектор может подумать, что так вы скрываете запах алкоголя», — говорят полицейские.
Наконец, съёмку диалога с сотрудником ГИБДД на мобильный телефон лучше всего вести в том случае, если права водителя действительно нарушены. Видеозапись без повода раздражает автоинспекторов и может вызвать ответную реакцию в виде полной проверки автолюбителя на предмет неоплаченных штрафов, наличия аптечки и т.д.
Комментарии3
Бортжурнал , ГИБДД
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