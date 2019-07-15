Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Многоэлектродные свечи: в чем вас обманывает реклама 

Car.ru 9 часов назад
Фото: Car.ru
На одном из предприятий два работника из разных отделов постоянно спорили. Один из сотрудников осторожно пилил при помощи лобзика свечи зажигания. Он делал это только ради одной цели, получать каждый раз две искры вместо одной.
Один из них пытался привести аргументы, однако они никак не помогали, тем более, когда «изобретатель» подключил собственное изобретение к генератору импульсов и катушке зажигания, то на глазах у всех искра удвоилась, сверкая на обоих кончиках изувеченного электрода.
Неудачный эксперимент. Следует подчеркнуть, что все окружающие прекратили аплодировать после того, как один из работников уменьшил частоту генератора с 200 герц до 1 — вот тогда все и заметили, что одинокая искра нисколько не изменилась в габаритах, а начала прыгать то на одну половину электрода, то на другую. При этом искры никогда не появлялась одновременно на обоих кончиках искалеченного электрода. Просто на высокой частоте этого не получается заметить. Обман зрения — все очевидно.
В текущий период в природе не существует многоискровых свечей. При этом в одно время выпускались свечи «Бриск Премиум» чешского производства, в которых разряд прыгал с центрального электрода на корпус через 2 промежуточных проводящих колечка в середине изолятора, что визуально делило искру на три отдельные части. Однако в данном случае разряд всегда был только один, а никак не три.
В то же время многоэлектродные свечи функционировали иначе, чем одноэлектродные. Как отмечается, кроме увеличенной продолжительности срока службы, сравнительные испытания не один раз регистрировали повышение крутящего момента и увеличение эффективного коэффициента полезного действия.
В большинстве случаев преимущества проявлялись на минимальных оборотах холостого хода. Все это является следствием так называемой открытой искры, которой не позволяет распространяться боковой электрод. Стоит подчеркнуть, что в многоэлектродных свечах боковые электроды не закрывают торец центрального коллеги, а по этой причине у фронта пламени нет препятствия.
Итог. Исходя из всего вышеизложенного, можно прийти к выводу, что в данный момент не существуют многоискровых свечей. И, кроме того, невозможно сделать из одноискровой свечи многоискровую. В то же время визуальное представление о наличии двух искр может возникнуть по причине высокой частоты.
Car.ru: последние новости
Как избежать перегрева тормозов Стиль «БПАН»: Для чего водители занижают свои автомобили АВТОВАЗ назвал главные преимущества двигателя Renault-Nissan H4Mk
Комментарии1
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Дома-2» разбился на машине
625-сильный BMW M5 Competition стал патрульной машиной
Lincoln Navigator научился запускать двигатель со смартфона
В Крыму перевернулся автомобиль скорой помощи
«Буханку» перекрасят в неожиданный цвет
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
00:21
Угон автомобиля, который рассмешил интернет
Автоновости
00:16
Какое наказание грозит водителю за сбитую дорожную камеру
Бортжурнал
00:45
Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии
ДТП
01:02
Представлен красивейший суперкар De Tomaso
Автоновости
00:56
Автоледи насмешила очевидцев нелепым ДТП
ДТП
00:22
«Не уступил»: видео крупной аварии в Москве попало в сеть
ДТП
00:37
Автотрассу засыпало долларовыми купюрами
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение