Многоэлектродные свечи: в чем вас обманывает реклама

На одном из предприятий два работника из разных отделов постоянно спорили. Один из сотрудников осторожно пилил при помощи лобзика свечи зажигания. Он делал это только ради одной цели, получать каждый раз две искры вместо одной.

Один из них пытался привести аргументы, однако они никак не помогали, тем более, когда «изобретатель» подключил собственное изобретение к генератору импульсов и катушке зажигания, то на глазах у всех искра удвоилась, сверкая на обоих кончиках изувеченного электрода.

Неудачный эксперимент. Следует подчеркнуть, что все окружающие прекратили аплодировать после того, как один из работников уменьшил частоту генератора с 200 герц до 1 — вот тогда все и заметили, что одинокая искра нисколько не изменилась в габаритах, а начала прыгать то на одну половину электрода, то на другую. При этом искры никогда не появлялась одновременно на обоих кончиках искалеченного электрода. Просто на высокой частоте этого не получается заметить. Обман зрения — все очевидно.

В текущий период в природе не существует многоискровых свечей. При этом в одно время выпускались свечи «Бриск Премиум» чешского производства, в которых разряд прыгал с центрального электрода на корпус через 2 промежуточных проводящих колечка в середине изолятора, что визуально делило искру на три отдельные части. Однако в данном случае разряд всегда был только один, а никак не три.

В то же время многоэлектродные свечи функционировали иначе, чем одноэлектродные. Как отмечается, кроме увеличенной продолжительности срока службы, сравнительные испытания не один раз регистрировали повышение крутящего момента и увеличение эффективного коэффициента полезного действия.

В большинстве случаев преимущества проявлялись на минимальных оборотах холостого хода. Все это является следствием так называемой открытой искры, которой не позволяет распространяться боковой электрод. Стоит подчеркнуть, что в многоэлектродных свечах боковые электроды не закрывают торец центрального коллеги, а по этой причине у фронта пламени нет препятствия.

Итог. Исходя из всего вышеизложенного, можно прийти к выводу, что в данный момент не существуют многоискровых свечей. И, кроме того, невозможно сделать из одноискровой свечи многоискровую. В то же время визуальное представление о наличии двух искр может возникнуть по причине высокой частоты.