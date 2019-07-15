Видео Lada Xray Cross с вариатором слили в Сеть

Продажи новой модификации паркетника Lada Xray Cross, оснащенной вариатором Jatco, начнутся в конце июля. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на дилеров АвтоВАЗа. Ранее автомобили с бесступенчатой коробкой начали поступать в автосалоны, где новинку впервые сняли на видео.

Со слов автора ролика, на опубликованных кадрах можно видеть "автоматизированный" Xray в максимальной комлектации. Он отмечает высокий уровень сборки и отсутствие люфтов селектора, чем не может похвастаться новый кроссовер Renault Arkana. Помимо рычага трансмиссии новая версия российского хэтчбека отличается усовершенствованной мультимедийной системой с голосовым управлением, которая отныне имеет поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Вместе с тем у новой версии не будет интеллектуальной системы Lada Drive Select, позволяющей менять настройки системы стабилизации и антипробуксовочной системы.

Напомним, производство Lada Xray Cross с CVT (JF015E) стартовало в июне. Вместе с вариатором кросс-хэтч получил модернизированный двигатель объемом 1,6 л и мощностью 114 л.с. На ускорение с места до 100 км/ч модели требуется 12,8 с, а максимальная ее скорость составляет 162 км/ч.

Цена новинки официально не объявлена, но предварительно она может составить около 1 млн рублей.