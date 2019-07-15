Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео Lada Xray Cross с вариатором слили в Сеть 

Авторамблер + ещё 3 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Продажи новой модификации паркетника Lada Xray Cross, оснащенной вариатором Jatco, начнутся в конце июля. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на дилеров АвтоВАЗа. Ранее автомобили с бесступенчатой коробкой начали поступать в автосалоны, где новинку впервые сняли на видео.
Со слов автора ролика, на опубликованных кадрах можно видеть "автоматизированный" Xray в максимальной комлектации. Он отмечает высокий уровень сборки и отсутствие люфтов селектора, чем не может похвастаться новый кроссовер Renault Arkana. Помимо рычага трансмиссии новая версия российского хэтчбека отличается усовершенствованной мультимедийной системой с голосовым управлением, которая отныне имеет поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Вместе с тем у новой версии не будет интеллектуальной системы Lada Drive Select, позволяющей менять настройки системы стабилизации и антипробуксовочной системы.
Напомним, производство Lada Xray Cross с CVT (JF015E) стартовало в июне. Вместе с вариатором кросс-хэтч получил модернизированный двигатель объемом 1,6 л и мощностью 114 л.с. На ускорение с места до 100 км/ч модели требуется 12,8 с, а максимальная ее скорость составляет 162 км/ч.
Цена новинки официально не объявлена, но предварительно она может составить около 1 млн рублей.
Авторамблер: последние новости
Скрыться не удалось: что ждет народного мстителя за таран дорожной камеры Porsche отозвала автомобили в РФ из-за дефектных подушек безопасности Названы кроссоверы, которые меньше других теряют в цене
Комментарии
Бортжурнал , Lada , Renault , Lada XRAY , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда «Дома-2» разбился на машине
625-сильный BMW M5 Competition стал патрульной машиной
Lincoln Navigator научился запускать двигатель со смартфона
В Крыму перевернулся автомобиль скорой помощи
«Буханку» перекрасят в неожиданный цвет
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
00:21
Угон автомобиля, который рассмешил интернет
Автоновости
00:16
Какое наказание грозит водителю за сбитую дорожную камеру
Бортжурнал
00:45
Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии
ДТП
01:02
Представлен красивейший суперкар De Tomaso
Автоновости
00:56
Автоледи насмешила очевидцев нелепым ДТП
ДТП
00:22
«Не уступил»: видео крупной аварии в Москве попало в сеть
ДТП
00:37
Автотрассу засыпало долларовыми купюрами
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение