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Porsche отозвала автомобили в РФ из-за дефектных подушек безопасности 

Авторамблер 6 часов назад
Фото: Авторамблер
Три автомобиля Porsche моделей 718 Cayman и 911, реализованные в России в марте-апреле 2018 года, отправятся в ремонт, сообщает "Росстандарт".
Причина отзыва — дефект крепления датчиков боковых подушек безопасности к порогам. Из-за этого эйрбэги могут некорректно сработать во время ДТП, сообщает ведомство.
В сервисных центрах проверят крепления датчиков подушек безопасности и заменят их при необходимости. Все работы проведут бесплатно.
В прошлом месяце купе 718 Cayman уже отправляли отзывались в России из-за проблем с кузовом, сообщал "Авторамблер". Тогда кроме "Кайманов" под отзыв попали кабриолеты 718 Boxster.
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Бортжурнал , Porsche , Авторамблер
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