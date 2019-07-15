Porsche отозвала автомобили в РФ из-за дефектных подушек безопасности

Три автомобиля Porsche моделей 718 Cayman и 911, реализованные в России в марте-апреле 2018 года, отправятся в ремонт, сообщает "Росстандарт".

Причина отзыва — дефект крепления датчиков боковых подушек безопасности к порогам. Из-за этого эйрбэги могут некорректно сработать во время ДТП, сообщает ведомство.

В сервисных центрах проверят крепления датчиков подушек безопасности и заменят их при необходимости. Все работы проведут бесплатно.

В прошлом месяце купе 718 Cayman уже отправляли отзывались в России из-за проблем с кузовом, сообщал "Авторамблер". Тогда кроме "Кайманов" под отзыв попали кабриолеты 718 Boxster.