Как техосмотр стал проблемой в России

Год назад в стране по инициативе правительства стартовала новая волна реформирования технического осмотра транспортных средств. В Госдуму были внесены законопроекты, ужесточающие ответственность за отсутствие техосмотра для водителей и за проведение ТО для неаккредитованных компаний.

Кроме того, предлагается снимать процедуру техосмотра на видео и мгновенно отправлять запись в специальную базу данных ГИБДД . На днях Госдума одобрила законопроекты во втором чтении.

«Техосмотр превратился в формальность, прикрывающую отъем денег у автовладельцев», — убежден Сергей Миронов.

«Справедливая Россия» внесла в нижнюю палату парламента законопроект об отмене ТО для всех легковых автомобилей, кроме коммерческого и служебного транспорта, и урегулировании вопросов технического состояния машин в правилах дорожного движения.

Леонид Ольшанский согласен, что техосмотр изжил себя. По мнению почетного адвоката России, ТО работал в СССР, а после развала страны был отдан страховщикам и превратился в бизнес — «фикцию, которую нужно регулярно оплачивать».