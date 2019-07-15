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Как техосмотр стал проблемой в России 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Техосмотр стал проблемой в России, потому что превратился в бизнес. Об этом «Известиям» заявили лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и лидер движения «Антипроизвол» Леонид Ольшанский.
Год назад в стране по инициативе правительства стартовала новая волна реформирования технического осмотра транспортных средств. В Госдуму были внесены законопроекты, ужесточающие ответственность за отсутствие техосмотра для водителей и за проведение ТО для неаккредитованных компаний.
Кроме того, предлагается снимать процедуру техосмотра на видео и мгновенно отправлять запись в специальную базу данных ГИБДД. На днях Госдума одобрила законопроекты во втором чтении.
«Техосмотр превратился в формальность, прикрывающую отъем денег у автовладельцев», — убежден Сергей Миронов.
«Справедливая Россия» внесла в нижнюю палату парламента законопроект об отмене ТО для всех легковых автомобилей, кроме коммерческого и служебного транспорта, и урегулировании вопросов технического состояния машин в правилах дорожного движения.
Леонид Ольшанский согласен, что техосмотр изжил себя. По мнению почетного адвоката России, ТО работал в СССР, а после развала страны был отдан страховщикам и превратился в бизнес — «фикцию, которую нужно регулярно оплачивать».
Комментарии
Бортжурнал , Леонид Ольшанский , Сергей Миронов , Госдума , Справедливая Россия , ГИБДД , газета "Известия"
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