В России подешевели полисы ОСАГО

За первое полугодие 2019 года автостраховка подешевела в среднем на 5,6% (до 5382 руб.) по России в годичном выражении. Среднюю цену полиса снизили в 80 из 85 российских регионов, сообщает "Коммерсантъ" во вторник со ссылкой на исследование Российского союза автостраховщиков (РСА).

Сильнее всего ОСАГО потеряло в цене в Магаданской области — 20% или 740 руб. На втором месте — Еврейская автономная область (15,33% или 456 руб.). Далее следует республика Коми (11,6% или 627 руб.), Пермский край (10,7% или 618 руб.), Саратовская область (10,2% или 465 руб.) и Чукотский автономный округ (10,1% или 376 руб.). Во всех шести регионах количество автовладельцев не превышает 4% от общего числа по России.

Регионы-лидеры по количеству автомобилистов тоже сэкономили на "автогражданке": в Москве, где зарегистрировано 13,9% всех автомобилей РФ, стоимость ОСАГО упала в среднем на 713 руб., в Санкт-Петербурге — на 415 руб. (4,6% автовладельцев), а в Московской области — на 382 руб. (5,25% автовладельцев).

Но есть и регионы, в которых стоимость ОСАГО увеличилась. В них проживает 2,3% автомобилистов, для которых страховка подорожала в среднем от 38 руб. до 158 руб. Максимальный рост цены зафиксирован в Туве (5,9% или 158 руб.). В Адыгее премия ОСАГО подорожала на 2,1% (118 руб.), в Карачаево-Черкесской республике — на 2% (99 руб.), в Северной Осетии — на 1,9% (88 руб.) и в в Новосибирской области — на 0,7% (38 руб.).

Рост стоимости в некоторых областях РФ в РСА объясняют "сильным влиянием недобросовестных посредников" — автоюристов, которые судятся со страховщиками. При этом такие регионы компании-страховщики условно называют "красной зоной".

На прошлой неделе "Авторамблер" сообщал, что с рынка ОСАГО могут уйти пять крупных игроков. Причина в убытках, которые терпят монопрофильные компании, несмотря на либерализацию полисов.