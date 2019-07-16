Mazda раскрыла характеристики кроссовера CX-30

Руководители автомобильной компании Mazda объявили о скором старте продаж обновленного кроссовера CX-30, рассказав его технические характеристики.

В основе кроссовера использована популярная платформа Skyactiv-Vehicle Architecture. Для покупателей будут доступны три версии машин с разными двигателями.

Дизель объемом 1,6-литров обладает мощностью 116 лошадиных сил. По данным конструкторов, средний расход топлива составляет от 4,1 до 7,3 литров на 100 километров, учитывая стиль езды. Также машина может быть оснащена 2,0-литровым бензиновым двигателем, мощность которого 122 лошадиные силы.

Более того, при желании покупатели могут выбрать мотор Skyactiv-X, отличающийся технологией SPCCI. По техническим данным, мощность агрегата составляет 180 лошадиных сил. Каждый из бензиновых двигателей представляет собой "мягкий" гибрид.

Так, при торможении, стартер-генератор перерабатывает электроэнергию и запасает ее. Накопленная электроэнергия используется при разгоне.