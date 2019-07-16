Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

KIA Picanto названа самым «женским» автомобилем этого года 

Car.ru 9 часов назад
Фото: Car.ru
Проанализировав российский транспортный рынок, становится понятно, что женщины-автомобилисты очень часто выбирают надежный, компактный автомобиль KIA Picanto.
Преимуществом этой машины становится также доступность в обслуживании. Внешний вид и отделка салона играют немаловажную роль и женщины обращают внимание на этот момент.
Более того, практичность машины тоже стоит учитывать. Несмотря на маленькие габариты, машина обладает достаточно вместительным багажным отделением.
Минусом машины можно считать небольшую мощность. Но как показывает практика, женщина редко обращают внимание на этот показатель. Согласно статистическим данным, более 80% проданных машин, приобретено женщинами-автомобилистами.
Причем, чаще всего автоледи выбирают машины белого или ярких цветов. Все дело в том, что такое авто более заметно на дорогах, а соответственно женщины уверены, что мужчины их заметят и уступят им дорогу в неожиданных ситуациях.
Car.ru: последние новости
Достаточно ли слов инспектора ГИБДД для признания вины автомобилиста в суде Самые популярные модели кроссоверов на территории Москвы По утверждению страховщиков, стоимость ОСАГО снижается
Комментарии
Бортжурнал , Kia , Kia Picanto
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр
«Въехал грузовик»: Стриженова попала в страшное ДТП
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
Появились подробности ДТП с телеведущей Стриженовой
Киркоров раскрыл подробности ДТП с фурой
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
00:21
Имущество Киркорова отправилось в кювет
ДТП
00:21
Угон автомобиля, который рассмешил интернет
Автоновости
00:16
Какое наказание грозит водителю за сбитую дорожную камеру
Бортжурнал
00:45
Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии
ДТП
01:02
Представлен красивейший суперкар De Tomaso
Автоновости
00:56
Автоледи насмешила очевидцев нелепым ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение