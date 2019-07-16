KIA Picanto названа самым «женским» автомобилем этого года

Проанализировав российский транспортный рынок, становится понятно, что женщины-автомобилисты очень часто выбирают надежный, компактный автомобиль KIA Picanto.

Преимуществом этой машины становится также доступность в обслуживании. Внешний вид и отделка салона играют немаловажную роль и женщины обращают внимание на этот момент.

Более того, практичность машины тоже стоит учитывать. Несмотря на маленькие габариты, машина обладает достаточно вместительным багажным отделением.

Минусом машины можно считать небольшую мощность. Но как показывает практика, женщина редко обращают внимание на этот показатель. Согласно статистическим данным, более 80% проданных машин, приобретено женщинами-автомобилистами.

Причем, чаще всего автоледи выбирают машины белого или ярких цветов. Все дело в том, что такое авто более заметно на дорогах, а соответственно женщины уверены, что мужчины их заметят и уступят им дорогу в неожиданных ситуациях.