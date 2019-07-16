Глаз не оторвать: тюнинговый Suzuki Jimny превратили в «Гелик»

Кубические формы нового Suzuki Jimny сами по себе напоминают дизайн Mercedes-Benz G-Class, поэтому тюнинговым фирмам не составляет труда дорабатывать его внешность с оглядкой на легендарного немца. Настало время очередного проекта — на этот раз от дубайской Fast Car Service, превратившей "Джимни" в маленький G63 AMG.

Стилизовать "японца" в сумасшедший G-Class предлагается новым бампером с воздуховодами, угловатой крышкой капота, фальшрадиторной решеткой с хромированными планками, иными фарами — правда, не с оригинала, а от Jeep Wrangler. По бокам потребуется заменить расширители колесных арок, добавить подножки и спаренные патрубки выхлопной системы, а сзади — установить иной бампер с прямоугольными фонарями в стиле G-Class и чехол на запасное колесо.

Перевоплощение "Джимни" в G63 AMG без доработки полуторалитрового 102-сильного мотора обойдется в 12,2 тыс. долларов (767 тыс. руб.). Кроме новых кузовных деталей и элементов обвеса, в эту цену включены подбор автоэмали и работы по окраске.

Ранее Suzuki привезла в Россию первые Jimny нового поколения и анонсировала продажи. Как стало известно, внедорожник предложат с 1,5-литровым "атмосферником" мощностью 102 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической или 4-диапазонной автоматической коробками на выбор, а также с полным приводом и понижающей передачей.