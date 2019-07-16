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Верховный суд разъяснил права автовладельцев при падении дерева 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Depositphotos / VOSTOCK Photo
Грозы с порывистым ветром, от которого деревья валятся пачками — не редкость для лета в России. МЧС регулярно рекомендует водителям не парковаться вблизи деревьев, но на загруженных стоянках и во дворах, где отхватить хоть какое-то место — большая удача, это почти нереально. В результате многие машины становятся "жертвами" упавших деревьев. Верховный суд РФ на реальном примере объясняет, что в таком случае автовладелец имеет право истребовать возмещение ущерба.
Плохая погода, пусть даже со шквальным ветром, — не оправдание для коммунальщиков. Если машину помяло упавшее дерево, владельцу стоит заказать экспертизу специалиста-дендролога, которая скорее всего подтвердит, что за состоянием корней или ствола вовремя не уследили — особенно в том случае, если окружающие деревья не пострадали. В суде добавили, впрочем, что в любом случае доказывать свою невиновность должны коммунальные службы, а не истец, передает РАПСИ.
В качестве примера высшая инстанция приводит недавнюю историю, случившуюся на юго-востоке Москвы. Тогда из-за ветра, достигшего 24 м/с, на автомобиль рухнуло дерево, ранее не считавшееся аварийным. Ремонт авто обошелся в 400 тыс. руб., которые и послужили поводом для разбирательства с коммунальщиками. Автомобилист обратился к независимым экспертам, которые выяснили, что у лиственницы подгнили корни, и, следовательно, ее нужно было своевременно срубить. Суд первой инстанции учел результат экспертизы и вынес положительное решение по иску против ГБУ "Жилищник Рязанского района", постановив, что его работники действительно не выполнили вовремя свои обязанности. А вот Мосгорсуд экспертиза не убедила. Коммунальщики не виноваты в налетевшем сильном ветре и не обязаны оплачивать ремонт, постановили в суде.
После такого постановления автомобилист пожаловался в Верховный суд, который разобрался со всеми материалами дела и выяснил, что Мосгорсуд допустил существенные нарушения норм материального и процессуального права. Во-первых, суд сослался на обстоятельства непреодолимой силы, в которых некого винить, но не подкрепил решение справкой из метеобюро и не выстроил причинно-следственной связи между бездействием служб и повреждением автомобиля. Во-вторых, Мосгорсуд отказался и от другого документа — экспертизы дендролога, а также не принял во внимание тот факт, что другие лиственницы ветер не повредил.
По решению высшей инстанции дело отправилось на новое рассмотрение — уже с полным соблюдением юридического порядка.
В июне "Авторамблер" писал об автомобилисте, который попал в пустячное ДТП, которое обернулось необходимость выплатить 1,5 млн руб. Интересно, что врезался он не в роскошный Rolls-Royce или Maybach, а обычный московский трамвай.
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Бортжурнал , Maybach , Rolls-Royce , МЧС , Мосгорсуд , РАПСИ , Авторамблер
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