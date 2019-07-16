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Самые популярные модели кроссоверов на территории Москвы 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Хендэ Мотор СНГ
Среди всех внедорожников и кроссоверов, имеющихся в продаже на автомобильном рынке столицы России, первое место по-прежнему прочно удерживает мини-кроссовер Hyundai Creta, выпускаемый в Корее.
Второе и третье места поделили между собой автомобили производства Volkswagen и Nissan.
По информации, обнародованной сотрудниками аналитического агентства «Автостат», стало известно, какие внедорожники и кроссоверы пользовались наибольшей популярностью на протяжении периода с января по май текущего года. Общее количество автомобилей данного класса, приобретенных жителями Москвы, составило 45 440 единиц, что ниже уровня прошлого года на 1,5%.
Среди тех автомобилей, модельный ряд которых не принадлежит к классу внедорожников и кроссоверов, на территории Москвы в лидерах находятся Hyundai, Nissan и KIA. Уровень продаж продукции данных торговых марок составил 5 232, 4 466 и 3 948 реализованных машин. Замыкают лидирующую пятерку Volkswagen и Mitsubishi, результаты которых составляют 3189 и 3012 успешных сделок.
Вторым по уровню продаж представителем кроссовером стал Volkswagen Tiguan с уровнем продаж в 2 447 штук, что меньше прошлогоднего на 3,4%. Тройку наиболее популярных автомобилей замкнул Nissan X-trail.
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Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Nissan X-Trail , Kia , Hyundai Creta , Volkswagen , Volkswagen Tiguan , Mitsubishi
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