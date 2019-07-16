Самые популярные модели кроссоверов на территории Москвы

Среди всех внедорожников и кроссоверов, имеющихся в продаже на автомобильном рынке столицы России, первое место по-прежнему прочно удерживает мини-кроссовер Hyundai Creta, выпускаемый в Корее.

Nissan. Второе и третье места поделили между собой автомобили производства Volkswagen

По информации, обнародованной сотрудниками аналитического агентства «Автостат», стало известно, какие внедорожники и кроссоверы пользовались наибольшей популярностью на протяжении периода с января по май текущего года. Общее количество автомобилей данного класса, приобретенных жителями Москвы, составило 45 440 единиц, что ниже уровня прошлого года на 1,5%.

Среди тех автомобилей, модельный ряд которых не принадлежит к классу внедорожников и кроссоверов, на территории Москвы в лидерах находятся Hyundai, Nissan и KIA . Уровень продаж продукции данных торговых марок составил 5 232, 4 466 и 3 948 реализованных машин. Замыкают лидирующую пятерку Volkswagen и Mitsubishi , результаты которых составляют 3189 и 3012 успешных сделок.