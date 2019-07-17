Камера заднего вида: облегчает ли она жизнь водителям

Существует мнение, что камера заднего вида облегчает процесс парковки, ведь. Но можно ли доверить весь процесс камерам?

Камера заднего вида — это устройство, передающее изображение с видеокамеры на монитор. Видеокамера устанавливается на автомобиле и позволяет контролировать процесс парковки.

Принцип работы камеры. Камера включается в автоматическом режиме при включении задней передачи и сразу начинает передавать изображение на монитор, позволяя видеть все препятствия на пути автомобиля. Изображение с камеры может передаваться как на штатную мультимедийную систему, так и на установленный дополнительный монитор. Она позволяет видеть водителю даже то, что не способен распознать парктроник, это является преимуществом камеры заднего вида перед парктроником. Парктроник как правило не дает полной картины того, что находится за пределами автомобиля.

Камеры бывают по дальности обзора от 3 до 10 метров, а также по ширине обзора 100, 120 и 170 градусов.

Кому нужна камера заднего вида. Установка камеры заднего вида в первую очередь необходима тем водителям, которые передвигаются в темное время. Камера поможет избежать повреждения бампера и других частей автомобиля, а также позволит предотвратить наезд на пешеходов. Как известно бывает так, что при парковке задним ходом или при развороте в темное время суток, риск поцарапать автомобиль возрастает в разы из-за ограниченной видимости.

Как происходит установка камеры заднего вида. Установить камеру можно как самому, так и обратившись в специальный автосервис. Камеры бывают как проводными, так и беспроводными, что облегчает процесс установки. Для того, чтобы произвести установку самостоятельно, потребуется приобрести камеру заднего вида и монитор, на который будет выводиться изображение, также можно использовать мультимедийную систему, которая есть в авто. В качестве монитора может использоваться зеркало заднего вида, в которое встраивается устройство видеоотображения. Вся инструкция по установке, как правило, идет в комплекте с видеокамерой заднего вида. Если же нет навыков и времени на установку, лучше всего обратиться в автосервис и желательно почитать отзывы про него.

Перед тем, как отдать ключи от автомобиля специалисту, требуйте акт приема-передачи автомобиля, чтобы избежать неприятных ситуаций. В акте должны содержаться все царапины и сколы, как кузова так и салона автомобиля. Перед приемкой авто следует проверить его на наличие новых повреждений и только тогда подписывать акт приемки и производить оплату за выполненные работы.

Благодаря камере заднего вида вы получаете избежать ситуаций наехать на Камера заднего вида необходима для тех водителей, которые ездят на автомобиле в темное время суток. Также камера имеет преимущество перед парктроником, который не видит все препятствия. Она значительно облегчает процесс парковки, особенно необходима для водителей с небольшим стажем вождения, которые не чувствуют габариты автомобиля.