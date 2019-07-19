Автомобили немецкого производства, которые лучше не приобретать

Немецкие торговые марки привлекают покупателей подержанных машин своей престижностью, отличным качеством внутренней отделки салона, а также богатой комплектацией.

Но имеются также и модели, от приобретения которых лучше воздержаться, даже с учетом их привлекательности, так как их покупка может превратиться в большие расходы на ремонтные работы. Эксперты по продаже автомобилей обнародовали рейтинг немецких автомобилей, приобретать которые нежелательно.

BMW X5 (E70)

Car.ru

Эта модель кроссовера в России стала символизировать достаток своего хозяина. Это стало причиной того, что немалое количество автомобилистов хотят обзавестись даже подержанным автомобилем данной марки, чтобы стать членом этого элитного сообщества. Но приобретение данного автомобиля может принести новому владельцу много неприятностей. По причине его немалой цены производить его покупку можно только после полноценной диагностики.

Mercedes-Benz GL (X164)

Car.ru

Этот автомобиль представляет собой внедорожник большого размера, который только при первом взгляде на него внушает уважение на дороге. Приобретение такого автомобиля с типом кузова Х164 возможно всего за 800 тыс. рублей, но перед этим стоит хорошо проанализировать ситуацию. У данной модели автомобиля имеется немало системных проблем, а ремонтные работы на автомобилях премиум класса дешевыми не бывают.

Opel Vectra C

По мнению купивших данный автомобиль, главный его недостаток состоит в ненадежности бензиновой силовой установки объемом 1, 6 и 1,8 литра. Ремонтные работы такого двигателя так дороги, что проще приобрести б/у двигатель.