Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обновленный универсал Renault Megane замечен на тестах 

Car.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Motor1.com
Фотошпионы сделали несколько снимков новой модификации Renault Megane в ходе испытаний. В Европе она получит приставку Sport Tourer.
Известно, что во французской компании сейчас работают над «заряженным» вариантом Megane RS-Trophy. Однако фотографии свидетельствуют о том, что параллельно в Renault занимаются обновлением стандартной модификации.
Пока машина предстала перед репортерами в камуфляже, которым обклеены передняя и задняя части. Заметно, что оптика машины обновилась, но ее С-образное расположение сохранилась от текущей версии Megane.
Motor1.com
В интерьере особых изменений не ожидается. Вполне возможно, что определенные стилистические детали будут позаимствованы у Captur и нового поколения Clio.
Линейка моторов также останется прежней. Вместе с тем, не исключено, что появится гибридная версия. По уже сделанным прогнозам, дебют Renault Megane в форме универсала можно ожидать уже этой осенью. Тогда же должна появиться информация и по ценам.
Car.ru: последние новости
Камера заднего вида, облегчает ли она жизнь водителям Mazda раскрыла характеристики кроссовера CX-30 По утверждению страховщиков, стоимость ОСАГО снижается
Комментарии
Бортжурнал , Renault Megane , Renault
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян заставят платить за бесплатные дороги84
Назван срок строительства дороги в обход Волгограда1
Дацик попал в аварию во время рейда по борделям3
В Москве перестали штрафовать злостных нарушителей: что произошло4
UAZ Patriot с «автоматом» смогут протестировать все желающие3
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
20:00
«На бешеной скорости»: как мажор задавил двоих пешеходов
ДТП Статьи
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
00:21
Имущество Киркорова отправилось в кювет
ДТП
00:21
Угон автомобиля, который рассмешил интернет
Автоновости
00:16
Какое наказание грозит водителю за сбитую дорожную камеру
Бортжурнал
00:45
Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии
ДТП
01:02
Представлен красивейший суперкар De Tomaso
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение