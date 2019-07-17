Обновленный универсал Renault Megane замечен на тестах

Фотошпионы сделали несколько снимков новой модификации Renault Megane в ходе испытаний. В Европе она получит приставку Sport Tourer.

Известно, что во французской компании сейчас работают над «заряженным» вариантом Megane RS-Trophy. Однако фотографии свидетельствуют о том, что параллельно в Renault занимаются обновлением стандартной модификации.

Пока машина предстала перед репортерами в камуфляже, которым обклеены передняя и задняя части. Заметно, что оптика машины обновилась, но ее С-образное расположение сохранилась от текущей версии Megane.

Motor1.com

В интерьере особых изменений не ожидается. Вполне возможно, что определенные стилистические детали будут позаимствованы у Captur и нового поколения Clio.

Линейка моторов также останется прежней. Вместе с тем, не исключено, что появится гибридная версия. По уже сделанным прогнозам, дебют Renault Megane в форме универсала можно ожидать уже этой осенью. Тогда же должна появиться информация и по ценам.