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Mazda2 получит внешность в стиле «шестерки» 

Motor.ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Motor.ru
В Сети появились предполагаемые фотографии обновленного субкомпакта Mazda2. Судя по снимкам хэтчбек получит внешность в стиле последних моделей японской марки: Mazda3 и Mazda6.
После фейслифтинга у Mazda2 появятся более узкие фары со светодиодными ходовыми огнями, новый передний бампер с другими противотуманками и забранная сеткой вместо горизонтальных ребер решетка радиатора. Также хэтчбеку достанутся новые 16-дюймовые многоспицевые колеса и кожаная обивка сидений синего цвета.
Техническая начинка Mazda2 вряд ли изменится. Сейчас хэтчбек оснащается бензиновым двигателем Skyactiv-G объемом 1,5 литра, а также пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». В активе есть и фирменная система контроля тяги G-Vectoring Control.
В апреле этого года Mazda2 превратилась в Toyota Yaris для американского рынка. У машины другое оформление передней части и логотипы, но интерьер и техническая начинка исходника. Силовая установка — двигатель 1.5 Skyactiv-G мощностью 107 лошадиных сил и 140 Нм момента, работающий в паре с шестидиапазонным «автоматом».
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Бортжурнал , Toyota Yaris , Toyota
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