Mazda2 получит внешность в стиле «шестерки»

В Сети появились предполагаемые фотографии обновленного субкомпакта Mazda2. Судя по снимкам хэтчбек получит внешность в стиле последних моделей японской марки: Mazda3 и Mazda6.

После фейслифтинга у Mazda2 появятся более узкие фары со светодиодными ходовыми огнями, новый передний бампер с другими противотуманками и забранная сеткой вместо горизонтальных ребер решетка радиатора. Также хэтчбеку достанутся новые 16-дюймовые многоспицевые колеса и кожаная обивка сидений синего цвета.

Техническая начинка Mazda2 вряд ли изменится. Сейчас хэтчбек оснащается бензиновым двигателем Skyactiv-G объемом 1,5 литра, а также пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «автоматом». В активе есть и фирменная система контроля тяги G-Vectoring Control.