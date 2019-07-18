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Сюрприз от Кia: этот паркетник взорвет авторынок! 

Авторамблер + ещё 1 11 часов назад
Фото: Авторамблер
Встречайте, Seltos — самый обсуждаемый и ожидаемый кроссовер, выпуском которого Kia подложила "бомбу" под субкомпактный бестселлер Hyundai Creta.
Мы уже видели его на многочисленных фотографиях, а теперь предлагаем оценить дизайн, оснащение и интерьер посредством подробного видеообзора.
Паркетник получил как передне-, так и полноприводную версию, турбированный мотор 1.6 T-GDI мощностью 177 л.с., атмосферный объемом 2.0 л мощностью 149 л.с., и 1,6-литровый 136-сильный турбодизель. В зависимости от рынка он будет предлагаться с преселективным семиступенчатым "роботом", с традиционным шестиступенчатым "автоматом" и с вариатором. Российские модификации огласят позже, но что-то нам подсказывает — отечественным клиентам предложат "атмосферник" и классическую гидромеханическую коробку.
В оснащение войдет 10,2-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, амбиентная подсветка Sound Mood Lightning и акустическая система премиум-класса Bose с восемью динамиками, которая впервые предлагается на автомобиле этого класса.
На мировые рынки новинка выйдет в этом году, а до России доберется в 2020-ом.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Hyundai , Kia , Hyundai Creta
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