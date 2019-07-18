Сюрприз от Кia: этот паркетник взорвет авторынок!

Встречайте, Seltos — самый обсуждаемый и ожидаемый кроссовер, выпуском которого Kia подложила "бомбу" под субкомпактный бестселлер Hyundai Creta.

Мы уже видели его на многочисленных фотографиях, а теперь предлагаем оценить дизайн, оснащение и интерьер посредством подробного видеообзора.

Паркетник получил как передне-, так и полноприводную версию, турбированный мотор 1.6 T-GDI мощностью 177 л.с., атмосферный объемом 2.0 л мощностью 149 л.с., и 1,6-литровый 136-сильный турбодизель. В зависимости от рынка он будет предлагаться с преселективным семиступенчатым "роботом", с традиционным шестиступенчатым "автоматом" и с вариатором. Российские модификации огласят позже, но что-то нам подсказывает — отечественным клиентам предложат "атмосферник" и классическую гидромеханическую коробку.

В оснащение войдет 10,2-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, амбиентная подсветка Sound Mood Lightning и акустическая система премиум-класса Bose с восемью динамиками, которая впервые предлагается на автомобиле этого класса.

На мировые рынки новинка выйдет в этом году, а до России доберется в 2020-ом.