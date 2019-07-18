Рассекречена цена нового внедорожника на базе «Нивы»

Внедорожник Апал-21541 "Сталкер" 2019 года выпуска заметили у одного из тольяттинский дилеров с ценником на лобовом стекле.

В следующем году бессменная "Нива" отметит 25-й день рождения своей единственной генерации. АвтоВАЗ пока не решился обновить культовую модель, но, кажется, наследника для нее приготовился дочка тольяттинского завода, возродив почти забытый проект "Сталкер" и без лишней шумихи выставив первый образец на продажу, передает портал Drom.

Апал-21541 "Сталкер" построен на узлах и агрегатах Lada 4x4. Его трехдверный кузов имеет каркасно-панельную конструкцию с несущей "клеткой", сваренной из стальных труб прямоугольного сечения, и ударопрочными пластиковыми наружными панелями. По габаритам автомобиль чуть компактнее, но выше "Лады": его длина — 3550 мм, ширина — 1646 мм, а высота — 1751 мм. Под капотом — тот же рядный 1,7-литровый бензиновый мотор в сочетании с полным приводом и пятиступенчатой "механикой".

Первый Апал "Сталкер" с индексом 2154 собрали еще в 2003 году на платформе от "Жигулей". Разработала легкий заднеприводный внедорожник компания "Апал", которая возникла как предприятие, занимающееся тюнингом, но постепенно разрослась до корпорации с семью цехами для производства различных изделий из пластика.

Тогда из-за недостатка финансирования проект заморозили и возобновили только в 2016 году. Базой для модернизированного "Сталкера" стала Lada 4x4, привод сменился на полный, крыша стала жесткой, а к номеру прибавилась единичка — 21541. За производство взялась дочерняя компания АвтоВАЗа "ВИС-авто", известная фургонами и пикапами полурамной конструкции на базе "Гранты" и "Нивы".

Пока информации о стоимости "Сталкера" нет на сайтах "ВИС-авто" и "Апала", так что о ней можно судить только по ценнику на единственной модели, выставленной в Тольятти — 1,23 млн руб. При этом на официальных страницах модели в Instagram и ВКонтакте просят уточнять стоимость по телефону, отмечая, что она зависит от выбранных комплектующих. Для сравнения, цена обычной Lada 4x4 начинается с отметки в 518,9 тыс. руб.

Первая партия внедорожников выйдет весьма ограниченным тиражом — всего 150 экземпляров, судя по ОТТС на сайте Росстандарта.

Ранее "Авторамблер" писал о других перспективных внедорожниках, которые по разным причинам так и не вышли в серийное производство.