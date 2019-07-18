Каким мог стать Москвич-2141

Последняя базовая модель московского АЗЛК появилась в непростое время — выпуск машины стартовал в 1986 году и тихо угас в 2001-м, вместе с самим заводом «Москвич». А между тем, история этого автомобиля могла быть совсем другой.

К началу 1970-х на заводе активно прорабатывали варианты замены для семейства заднеприводных моделей 408 и 412. Поскольку к этому моменту на построенном в Тольятти ВАЗе тысячами выпускались Жигули, для московского автозавода планировалось создать более крупную машину, которая заняла бы нишу между «Жигулями» и «Волгой».

Экспериментальные «Москвичи» серии 3-5 походили на прежние и силуэтом, и компоновкой — продольно расположенный двигатель и задний привод. В итоге этот путь был признан тупиковым — дизайнеры и конструкторы начали работать над совершенно новым автомобилем.

А между тем, в январе 1976 года с конвейера АЗЛК сошел Москвич-2140, представлявший собой рестайлинговую версию 412-го — с иным внешним оформлением и новым интерьером. Агрегаты остались прежними, а в салоне появилась мягкая передняя панель из вспененного полиуретана, покрытого пленкой — такой материал как раз применялся на прототипах серии 3-5. Выпуск «сорокового» завершили в 1988 году.

При этом работа над перспективной моделью шла своим чередом — в начале 1975 года был готов полноразмерный макет «Москвича» С-1, а к концу года прототип, прозванный за ярко-зеленую окраску «крокодилом Геной», был воплощен в металле.

Компоновка осталась заднеприводной, а под капотом этого автомобиля стоял все тот же «четыреста двенадцатый» мотор уфимского завода, с высокорасположенным карбюратором и массивным воздушным фильтром. Чтобы он уместился в моторном отсеке, на крышке капота слева сделали характерную подштамповку.

Второй вариант, с более спокойным дизайном, был создан лишь в виде полноразмерного макета в 1976 году — «живых» прототипов этой машины не строили.

К осени 1976 года был готов третий вариант дизайна будущего «Москвича». Автомобиль с индексом С-3 получил, помимо иного внешнего оформления, третью пару боковых окон после задних дверей — чтобы его силуэт смотрелся менее тяжеловесно.

Дизайн «Москвича» серии С-3 получился самобытным — трудно подобрать для него какой-либо зарубежный аналог из тех времен. Однако стать серийным ему было не суждено по административно-бюрократическим соображениям — «на самом верху» решили, что новый «Москвич» должен быть построен на основе зарубежного образца.

Как вспоминал бывший главный дизайнер АЗЛК Игорь Зайцев , под руководством которого в 1970-х шла работа над экспериментальными моделями, такую команду «спустили» из Министерства автомобильной промышленности. Там же дали понять, что хотят видеть в качестве прототипа Talbot Simca 1308.

Автомобиль Simca 1307-1308, разработанный европейским отделением корпорации Chrysler , в 1976 году стал победителем престижного международного конкурса Car of the Year, Автомобиль года в Европе. Эту же награду в 1966-м завоевал Fiat 124, ставший, после покупки лицензии и строительства завода в Тольятти, хорошо нам известной «единичкой» или «копейкой» — ВАЗ-2101.

Двигатель «Симки» расположен поперечно, передняя подвеска — торсионная на поперечных рычагах. В серийном «Москвиче» спереди применили более прогрессивные стойки McPherson, а двигатель установили продольно.

«Нам привезли кузов от Симки, на базе которого предстояло сделать макет-агрегатоноситель для изучения особенностей переднеприводной компоновки. У нее просто отрезали передок и приделали новый — с продольно расположенным «четыреста двенадцатым» двигателем. Этот прототип мы назвали «Максимкой», — рассказал Игорь Зайцев в интервью газете «Авторевю».

В ходе работы над автомобилем форма кузова и его дизайн стали вполне самобытными. И промежуточные варианты «Москвича» существенно отличались от финального результата. На этом опытном «сорок первом» 1981 года мы можем видеть радиаторную решетку с контрастными полосами, передний бампер иной формы, чем у серийной версии. А боковые зеркала, здесь, похоже, взяты от вазовской «пятерки» — для прототипа, построенного по обходной технологии, понятное допущение.

Если с французской основой для кузова мы уже разобрались, то корни компоновки с продольным расположением двигателя и передней подвеской со стойками McPherson следует искать в другом месте. В частности, подобная более перспективная схема на рубеже 1970-80 годов применялась немецкой Audi

Радикально отличалось от первоначального прототипа и оформление салона Москвича — интерьер «Симки» был более авангардным.

Под капотом серийного «сорок первого», помимо уфимского мотора (в том числе увеличенного объема), побывал и вазовский двигатель 1,6 и, на завершающем этапе, моторы Renault . Самый мощный — двухлитровый. На экспорт в начале 1990-х поставлялись даже «Москвичи», снабженные дизелями Ford. Новое моторное производство АЗЛК, для которого были готовы экспериментальные двигатели в связи с переменами в стране так и не было достроено.

В таком виде, уже под собственным именем «Святогор», автомобиль выпускался на заключительном этапе. Конвейер завода «Москвич» окончательно остановился в 2001 году. /m