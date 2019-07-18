Пять универсалов, подходящих для российских дорог

В последнее время предпочтения российских водителей существенно изменились.

Если прежде они приобретали преимущественно автомобили в кузовах седан и хэтчбек, то сейчас большей популярностью пользуются кроссоверы с универсалами. Сегодня рассмотрим пару универсалов, позволяющих как транспортировать много вещей, так и просто ездить с комфортом.

KIA Сeed SW. Корейские автопроизводители основательно укрепились на российском авторынке, поскольку им удалось предложить качественные, надежные и относительно доступные авто. Корейские автопроизводители основательно укрепились на российском авторынке, поскольку им удалось предложить качественные, надежные и относительно доступные авто.

В линейке корпорации KIA имеется универсал Сeed SW с 1,4-литровым двигателем отдачей 100 л.с., стоимость которого стартует с отметки в 1,11 млн рублей. Российские водители по достоинству оценили данную модель, поскольку она прекрасно подходит для каждодневных поездок.

Hyundai i40. На второй позиции располагается еще один автомобиль корейского производства — универсал Hyundai i40. Увы, но в настоящее время его невозможно приобрести в новом состоянии, однако на рынке подержанных машин есть много предложений 2015-16 годов выпуска, которые стоят от 950 тыс. до 1,1 млн рублей. На второй позиции располагается еще один автомобиль корейского производства — универсал Hyundai i40. Увы, но в настоящее время его невозможно приобрести в новом состоянии, однако на рынке подержанных машин есть много предложений 2015-16 годов выпуска, которые стоят от 950 тыс. до 1,1 млн рублей.

Данный автомобиль прекрасно подойдет, если вы ищете транспорт для продолжительных поездок и автомобильных путешествий. Просторный салон, большое багажное отделение и достаточное количество опций, повышают комфорт во время поездок. А бензинового двигателя на 2 литра производительностью 150 л.с. вполне хватает для комфортной езды по загородным дорогам.

Ford Focus. Еще некоторое время назад Ford Focus являлся одним из самых популярных автомобилей у российских водителей, однако чуть потерял свои позиции под напором конкурентов. Но и сейчас вы можете купить Ford Focus в кузове универсал, стоимость на который стартуют с 1 113 000 рублей без учёта скидок и акций. Еще некоторое время назад Ford Focus являлся одним из самых популярных автомобилей у российских водителей, однако чуть потерял свои позиции под напором конкурентов. Но и сейчас вы можете купить Ford Focus в кузове универсал, стоимость на который стартуют с 1 113 000 рублей без учёта скидок и акций.

Машина оснащена 1,6-литровым двигателем отдачей 105 л.с. Основным отличием данной модели является хорошая управляемость и высокий комфорт при движении.

Skoda Octavia Combi. Если вы желаете больше комфорта, качественных материалов и современнейших технологий, однако в то же время хотите не переплачивать за марку, то безусловно, следует обратить внимание на модель Skoda Octavia Combi. Если вы желаете больше комфорта, качественных материалов и современнейших технологий, однако в то же время хотите не переплачивать за марку, то безусловно, следует обратить внимание на модель Skoda Octavia Combi.

Вариация с 1,6-литровым двигателем производительностью 110 л.с. и механической КПП стоит 1,436 млн рублей. В то же время вам достается на самом деле универсальная машина, на котором есть возможность не только транспортировать вещи, но и ездить на ней на работу ежедневно, а при надобности отправиться в дальний путь.

Lada Largus. Если вы находитесь в поисках вместительного багажника, то выбор очевиден, следует купить Lada Largus. За самую дешевую вариацию придется заплатить 591 900 рублей. Большинство предпринимателей выбрали именно этот автомобиль, чтобы развозить товары, так как она является надежной и весьма дешевой в содержании. Если вы находитесь в поисках вместительного багажника, то выбор очевиден, следует купить Lada Largus. За самую дешевую вариацию придется заплатить 591 900 рублей. Большинство предпринимателей выбрали именно этот автомобиль, чтобы развозить товары, так как она является надежной и весьма дешевой в содержании.