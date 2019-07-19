Самые полезные приложения для автоледи

Про женщин за рулём слагают песни и различные поговорки.

Но всё-таки женщинам не запрещено ездить на автомобиле, несмотря на то, что их манера вождения значительно отличается от мужской. Поэтому одну статью посвятим слабому полу, а именно приложениям, которые помогают им в повседневности.

Расходы на автомобиль. Приложение доступно на платформах Google Play и iOS. Оно на русском языке, что помогает российским автомобилистам. В него можно внести все суммы, которые тратятся на автомобиль, а именно: на топливо, мойку, СТО и т.д. В конце месяца можно будет увидеть расходы. Такой помощник придётся по вкусу всем, особенно тем женщинам, которые любят расчитывать свой бюджет.

Glass Of Water Toyota . Существует поверье, что женщины водят автомобиль намного аккуратнее, чем мужчины. Благодаря этому приложению можно зафиксировать данный факт. Когда пользователь открывает приложение, он видит стакан с водой, если водитель ездит аккуратно, то вода из стакана не выльется. Его могут скачать только через iOS.

Автоюрист. Благодаря этому приложению девушки будут знать свои права на дорогах. В приложении собраны тысячи советов, которые основываются на опыте юристов. Там можно увидеть самые частые спорные ситуации, с которыми часто сталкиваются водители.

Скорость и ПДД (Second Pilot). Данное приложение полезно не только для девушек, но и для мужчин. Оно предупреждает о камерах, а так же о различных "засадах". Программа так же улавливает ямы, дорожные работы и прочие неприятности, которые могут расстроить автовладельца.

Смартфоны для автоледи. И конечно же смартфон неоходим всем, в который как раз таки и будут скачиваться все нужные приложения. Девушки любят выбирать себе "друзей" поярче.

Теперь вы знаете самые нужные автомобильные приложения, которые будут полезны всем. Делитесь в комментариях какими приложениями пользуетесь вы, а про какие услышали впервые.