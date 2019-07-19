Про женщин за рулём слагают песни и различные поговорки.
Но всё-таки женщинам не запрещено ездить на автомобиле, несмотря на то, что их манера вождения значительно отличается от мужской. Поэтому одну статью посвятим слабому полу, а именно приложениям, которые помогают им в повседневности.
Расходы на автомобиль. Приложение доступно на платформах Google Play и iOS. Оно на русском языке, что помогает российским автомобилистам. В него можно внести все суммы, которые тратятся на автомобиль, а именно: на топливо, мойку, СТО и т.д. В конце месяца можно будет увидеть расходы. Такой помощник придётся по вкусу всем, особенно тем женщинам, которые любят расчитывать свой бюджет.
Glass Of Water Toyota. Существует поверье, что женщины водят автомобиль намного аккуратнее, чем мужчины. Благодаря этому приложению можно зафиксировать данный факт. Когда пользователь открывает приложение, он видит стакан с водой, если водитель ездит аккуратно, то вода из стакана не выльется. Его могут скачать только через iOS.
Автоюрист. Благодаря этому приложению девушки будут знать свои права на дорогах. В приложении собраны тысячи советов, которые основываются на опыте юристов. Там можно увидеть самые частые спорные ситуации, с которыми часто сталкиваются водители.
Скорость и ПДД (Second Pilot). Данное приложение полезно не только для девушек, но и для мужчин. Оно предупреждает о камерах, а так же о различных "засадах". Программа так же улавливает ямы, дорожные работы и прочие неприятности, которые могут расстроить автовладельца.
Смартфоны для автоледи. И конечно же смартфон неоходим всем, в который как раз таки и будут скачиваться все нужные приложения. Девушки любят выбирать себе "друзей" поярче.
Теперь вы знаете самые нужные автомобильные приложения, которые будут полезны всем. Делитесь в комментариях какими приложениями пользуетесь вы, а про какие услышали впервые.