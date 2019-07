Определены самые популярные иномарки с этикеткой «Сделано в России»

Позаимствованное когда-то из анекдота выражение "Россия — родина слонов" давно уже утратило актуальность. А вот то, что Россия — "малая" родина большого числа иномарок, как ни парадоксально это звучит — истинная правда. Эксперты же подсчитали их количественное соотношение.

Поклонение надписям "Made in USA" и "Made in Japan" — тоже уже в прошлом. А словосочетание "Made in China" на российском автомобильном рынке привычным уже успело стать, но до господствующих позиций ему еще далековато. Самые востребованные нашими автомобилистами иномарки — с этикеткой "Сделано в России": они ничуть не хуже ввезенных из-за границы, наилучшим образом адаптированы к нашим условиям эксплуатации и при этом значительно дешевле.

Согласно данным аналитического агентства "Автостат", на начало 2019 года в российском автопарке числилось ни много ни мало 10,4 млн легковых иномарок российской же сборки. Больше всего среди них автомобилей корейской марки Kia — 1,65 млн экземпляров. Почти столь же успешны российские автомобили Renault — их 1,46 млн экземпляров, что обеспечило французскому бренду второе место в рейтинге. Третье же уверенно занимают родственные Kia машины марки Hyundai — их в нашей стране насчитывается 1,3 млн экземпляров.

На четвертой же и пятой строках рейтинга, как ни странно — "капитулянты" и беглецы с российского рынка Chevrolet Ford . Автомобилей этих марок числится, соответственно, 1,24 млн и 825 тыс.