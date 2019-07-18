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Определены самые популярные иномарки с этикеткой «Сделано в России» 

Автовести 1 час назад
Фото: © АвтоВести, Александр Евдокимов
Позаимствованное когда-то из анекдота выражение "Россия — родина слонов" давно уже утратило актуальность. А вот то, что Россия — "малая" родина большого числа иномарок, как ни парадоксально это звучит — истинная правда. Эксперты же подсчитали их количественное соотношение.
Поклонение надписям "Made in USA" и "Made in Japan" — тоже уже в прошлом. А словосочетание "Made in China" на российском автомобильном рынке привычным уже успело стать, но до господствующих позиций ему еще далековато. Самые востребованные нашими автомобилистами иномарки — с этикеткой "Сделано в России": они ничуть не хуже ввезенных из-за границы, наилучшим образом адаптированы к нашим условиям эксплуатации и при этом значительно дешевле.
Согласно данным аналитического агентства "Автостат", на начало 2019 года в российском автопарке числилось ни много ни мало 10,4 млн легковых иномарок российской же сборки. Больше всего среди них автомобилей корейской марки Kia — 1,65 млн экземпляров. Почти столь же успешны российские автомобили Renault — их 1,46 млн экземпляров, что обеспечило французскому бренду второе место в рейтинге. Третье же уверенно занимают родственные Kia машины марки Hyundai — их в нашей стране насчитывается 1,3 млн экземпляров.
На четвертой же и пятой строках рейтинга, как ни странно — "капитулянты" и беглецы с российского рынка Chevrolet и Ford. Автомобилей этих марок числится, соответственно, 1,24 млн и 825 тыс.
Далее следуют: Volkswagen (787 тыс. экз.), Skoda (553 тыс. экз.), Nissan (523 тыс. экз.), Toyota (320 тыс. экз.) и ныне возвращающийся в страну Opel (318 тыс. экз.).
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Бортжурнал , Hyundai , Nissan , Chevrolet , Kia , Toyota , Volkswagen , Renault , Skoda , Opel , Ford
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