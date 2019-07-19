Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором 

АвтоВАЗ раскрыл стоимость и комплектации Lada XRay Cross с бесступенчатой трансмиссией: цена варьируется от 841 900 до 966 900 рублей. Доплата за новую коробку составит 50 тысяч рублей.
Lada XRay Cross стал первой моделью АвтоВАЗа с вариатором. Новая модификация комплектуется 1,6-литровым мотором Renault мощностью 114 лошадиных сил (152 Нм) и CVT японской фирмы Jatco. От прочих версий автомобиль отличается отсутствием системы режимов движения Lada Ride Select — она доступна только вседорожному хэтчбеку на «механике».
Для новинки предусмотрены четыре комплектации, причем для топовой Luxe Prestige предусмотрена мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю семь дюймов, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и голосовым управлением.
С такой установкой автомобиль разгоняется с места до «сотни» за 12,8 секунды, а максимальная скорость составляет 162 километра в час.
Бесступенчатый Jatco JF015E уже знаком российским автомобилистам по Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai. У такой версии есть ряд преимуществ перед модификациями на «механике» и «автомате»: автомобиль с вариатором более динамично разгоняется, причем это происходит без характерных рывков. Коробку можно перевести в «ручной» режим переключения передач — например, при обгоне или буксировке прицепа.