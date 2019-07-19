Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором

АвтоВАЗ раскрыл стоимость и комплектации Lada XRay Cross с бесступенчатой трансмиссией: цена варьируется от 841 900 до 966 900 рублей. Доплата за новую коробку составит 50 тысяч рублей.

Lada XRay Cross стал первой моделью АвтоВАЗа с вариатором. Новая модификация комплектуется 1,6-литровым мотором Renault мощностью 114 лошадиных сил (152 Нм) и CVT японской фирмы Jatco. От прочих версий автомобиль отличается отсутствием системы режимов движения Lada Ride Select — она доступна только вседорожному хэтчбеку на «механике».

Для новинки предусмотрены четыре комплектации, причем для топовой Luxe Prestige предусмотрена мульти­медийная система с сенсорным экраном диагональю семь дюймов, поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и голосовым управлением.

С такой установкой автомобиль разгоняется с места до «сотни» за 12,8 секунды, а максимальная скорость составляет 162 километра в час.