Hyudai Solaris: не только фейслифт, но и совершенно новый мотор

Популярному компактному 5-местному седану обновили моторную гамму, заменив прежний 1,6-литровый атмосферник совершенно новым двигателем из семейства Smartstream. И это название говорит само за себя: такой "умный" мотор существенно эффективнее и, стало быть, экономичнее прежних, а это весьма важно для автомобиля такого класса.

Любопытно, что обновления, которым подвергся южнокорейский бестселлер, представляют собой своего рода паззл, который пока еще не сложился в единое целое. В то время как в Китае уже замечена и была показана нами Verna (под этим именем автомобиль в прежнем поколении продавался и в России) c радикально переработанной внешностью, на ряде других рынков, где Solaris продается под еще более старым именем Accent, он вместо прежнего "сердца"получил совершенно новый "пламенный мотор".

Этот двигатель из семейства SmartStream отличается модернизированной системой впрыска, иным механизмом регулирования фаз газораспределения, повышенной тепловой эффективностью и способен развить 122 л.с. и 153 Нм крутящего момента. Таким образом, в США, к примеру, номинально он оказался слабее прежнего 1,6 GDI (132 л.с. и 161 Нм крутящего момента), а вот для России он придется особенно ко двору, поскольку "наш" Hyundai Solaris комплектуется довольно пожилым атмосферником 1,6 MPI с отдачей в 123 л.с. и 150 Нм.

И главное, в чем в Hyundai уверены, что покупателям будет куда важнее умеренный аппетит мотора — ради этого производитель отказался и от 6-ступенчатого автомата, заменив его на современный вариатор. Утверждается, что новый силовой агрегат способен удовлетвориться 6,5 л топлива в смешанном цикле против 7,3 у уходящего в отставку.

При этом для Hyundai Accent сохранили и механическую коробку передач, что те же американцы уже называют логичным ходом: старший седан Hyundai Elantra в следующем году такой трансмиссии будет лишен.

Цены на обновленный Solaris/Accent пока не называются, но, по некоторым предположениям, они останутся на прежнем уровне. В США за базовое исполнение седана просят 14 995 долларов (примерно 942 000 рублей), в России же за "Солярис" с 1,6-литровым мотором придется заплатить как минимум 837 000 рублей. Остается лишь подождать, когда пазл сложится, и российские покупатели получат обновленный Solaris уже и с новым мотором.