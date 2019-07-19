Названы самые частые ошибки на платных парковках

Чаще всего при оплате стоянки московские водители вводят с ошибками номер машины и парковочной зоны, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП)

Кроме этого автомобилисты часто не успевают оплатить парковку в течение пяти минут и занимают места для грузовиков и автобусов.

В пресс-службе напомнили, что в приложении "Парковки Москвы NEW", доступном для iOS и Android, в течение суток можно исправить неправильно введенный госномер и номер парковочной зоны, а также продлить истекшую парковку.

Штрафы за неоплаченную парковку взимаются в полном объеме, отмечается в сообщении, и на них не действуют льготы за погашение штрафа в течение первых 20 дней, предусмотренные в административном кодексе.