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Названы самые частые ошибки на платных парковках 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Чаще всего при оплате стоянки московские водители вводят с ошибками номер машины и парковочной зоны, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП)
Кроме этого автомобилисты часто не успевают оплатить парковку в течение пяти минут и занимают места для грузовиков и автобусов.
В пресс-службе напомнили, что в приложении "Парковки Москвы NEW", доступном для iOS и Android, в течение суток можно исправить неправильно введенный госномер и номер парковочной зоны, а также продлить истекшую парковку.
Штрафы за неоплаченную парковку взимаются в полном объеме, отмечается в сообщении, и на них не действуют льготы за погашение штрафа в течение первых 20 дней, предусмотренные в административном кодексе.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий продлить время бесплатной стоянки до десяти минут, сообщал "Авторамблер".
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Бортжурнал , Госдума , Авторамблер , АГН "Москва"
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