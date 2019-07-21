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Почему водители стали ездить без ближнего света 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперты «Аргументов и фактов» рассказали читателям, почему многие российские автолюбители перестали включать во время движения ближний свет фар, в чём причина их заблуждения и что такое дневные ходовые огни (ДХО).
По данным издания, изначально требование включать ближний свет фар связан с движением автомобилей по загородным трассам. Эксперты уверены, что таким образом автолюбители могут обезопасить себя от столкновения при обгоне, поскольку машины становятся заметнее на проезжей части.
Однако автор статьи отмечает, что в последнее время многие автовладельцы перестали включать фары при движении в дневное время суток, ограничиваясь габаритными огнями. Эксперты утверждают, что водители берут пример с владельцев дорогих авто, которые оборудованы дневными ходовыми огнями (ДХО) — так называемыми, «ресничками». Их начали устанавливать на автомобилях с начала 2000-х годов и, по словам специалистов, ДХО не уступают по яркости ближнему свету фар, поэтому были закреплены законодательно.
Эксперты уверяют, что габаритные огни не так заметны на дороге, как ближний свет фар и «реснички», поэтому водителям, включающим «габариты» по-прежнему грозит наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Заменить ближний свет фар владельцам устаревших моделей, по словам специалистов, можно только «противотуманками».
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Бортжурнал , Аргументы и Факты
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