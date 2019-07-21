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Лайфхак: как самому изготовить «летнюю омывайку» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Эксперты издания «Автовзгляд» раскритиковали магазинную автохимию, помогающую избавиться от следов насекомых на лобовом стекле, и рассказали, как изготовить аналог самому всего за несколько минут.
По данным издания, «летняя» жидкость для бачка омывателя содержит в себе поверхностно активные вещества (ПАВ), красители и отдушку. При этом в качестве ПАВ нередко выступают производные лауриновой кислоты, изготавливаемые из кокосового или пальмового масел. Эксперты уверяют, что один из производных — лаурат натрия, который содержится в обычном туалетном или хозяйственном мыле. Остальное содержимое средства непосредственно в очистке стёкол участия не принимает. При этом стоимость «косметики» редко опускается ниже 100 рублей за упаковку.
Эксперты уверяют, что подобную жидкость, обладающую не меньшей эффективностью в борьбе со следами насекомых, каждый водитель может изготовить самостоятельно. На четырёхлитровую канистру понадобится столовая ложка любого средства для мойки посуды. И всё. Средство аналогичное по составу с магазинными жидкостями готово. В результате автолюбитель может сэкономить сотни, а то и тысячи рублей.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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