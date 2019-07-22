Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Определены самые медленные магистрали Москвы 

Мослента + ещё 10 1 час назад
Фото: © pixabay.com
Специалисты оценили характер движения по крупнейшим московским проспектам, улицам и шоссе за первые две недели июля. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Согласно опубликованным данным, наиболее медленными оказались проспекты Вернадского и Андропова, Профсоюзная улица, шоссе Энтузиастов, Дмитровское и Щелковское шоссе, Садовое кольцо, а также Мичуринский, Рязанский и Волгоградский проспекты.
«Количество машин, которые проезжают здесь, значительно превышает пропускную способность магистралей», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ЦОДД, чтобы избежать серьезных заторов на дороге, следует придерживаться следующего графика движения по данным направлениям: утром выезжать в центр до 7:30, а вечером в область — после окончания часа пик.
В феврале сообщалось, что время на дорогу от МКАД до центра Москвы на личном и городском транспорте сократилось за последние девять лет. С 2010 года среднее время в пути по такому маршруту на личном транспорте сократилось на восемь процентов и на данный момент составляет всего 55 минут. Поездка по аналогичному направлению на общественном транспорте занимает в среднем столько же времени, однако по сравнению с показателями девятилетней давности временные затраты снизились на 18 процентов.
Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!
Мослента: последние новости
Десятки столкнувшихся машин на МКАД сняли на видео Московские пешеходные переходы «заговорят» В Москве заметили «слишком любящий благоустройство» автобус
Комментарии
Бортжурнал , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный водитель скорой погубил роженицу28
Москвича избили и похитили за попытку снять нарушение ПДД8
Украина запретит ввоз российских автомобилей
«Сверхжадность»: Артемий Лебедев не смог продать машину
Названо число россиян, покупающих машины дороже 10 млн рублей
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
00:45
Как эффективно защитить машину от угона
Автоновости
20:00
«На бешеной скорости»: как мажор задавил двоих пешеходов
ДТП Статьи
00:10
Люди в маршрутке следили за дорогой через дыру в полу
Автоновости
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
00:21
Имущество Киркорова отправилось в кювет
ДТП
00:21
Угон автомобиля, который рассмешил интернет
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение