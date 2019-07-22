Определены самые медленные магистрали Москвы

Специалисты оценили характер движения по крупнейшим московским проспектам, улицам и шоссе за первые две недели июля. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Согласно опубликованным данным, наиболее медленными оказались проспекты Вернадского и Андропова, Профсоюзная улица, шоссе Энтузиастов, Дмитровское и Щелковское шоссе, Садовое кольцо, а также Мичуринский, Рязанский и Волгоградский проспекты.

«Количество машин, которые проезжают здесь, значительно превышает пропускную способность магистралей», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ЦОДД, чтобы избежать серьезных заторов на дороге, следует придерживаться следующего графика движения по данным направлениям: утром выезжать в центр до 7:30, а вечером в область — после окончания часа пик.

В феврале сообщалось, что время на дорогу от МКАД до центра Москвы на личном и городском транспорте сократилось за последние девять лет. С 2010 года среднее время в пути по такому маршруту на личном транспорте сократилось на восемь процентов и на данный момент составляет всего 55 минут. Поездка по аналогичному направлению на общественном транспорте занимает в среднем столько же времени, однако по сравнению с показателями девятилетней давности временные затраты снизились на 18 процентов.

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