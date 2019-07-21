Почему водители стали ездить без ближнего света

Эксперты «Аргументов и фактов» рассказали читателям, почему многие российские автолюбители перестали включать во время движения ближний свет фар, в чём причина их заблуждения и что такое дневные ходовые огни (ДХО).

По данным издания, изначально требование включать ближний свет фар связан с движением автомобилей по загородным трассам. Эксперты уверены, что таким образом автолюбители могут обезопасить себя от столкновения при обгоне, поскольку машины становятся заметнее на проезжей части.

Однако автор статьи отмечает, что в последнее время многие автовладельцы перестали включать фары при движении в дневное время суток, ограничиваясь габаритными огнями. Эксперты утверждают, что водители берут пример с владельцев дорогих авто, которые оборудованы дневными ходовыми огнями (ДХО) — так называемыми «ресничками». Их начали устанавливать на автомобилях с начала 2000-х годов и, по словам специалистов, ДХО не уступают по яркости ближнему свету фар, поэтому были закреплены законодательно.