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Почему водители стали ездить без ближнего света 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперты «Аргументов и фактов» рассказали читателям, почему многие российские автолюбители перестали включать во время движения ближний свет фар, в чём причина их заблуждения и что такое дневные ходовые огни (ДХО).
По данным издания, изначально требование включать ближний свет фар связан с движением автомобилей по загородным трассам. Эксперты уверены, что таким образом автолюбители могут обезопасить себя от столкновения при обгоне, поскольку машины становятся заметнее на проезжей части.
Однако автор статьи отмечает, что в последнее время многие автовладельцы перестали включать фары при движении в дневное время суток, ограничиваясь габаритными огнями. Эксперты утверждают, что водители берут пример с владельцев дорогих авто, которые оборудованы дневными ходовыми огнями (ДХО) — так называемыми «ресничками». Их начали устанавливать на автомобилях с начала 2000-х годов и, по словам специалистов, ДХО не уступают по яркости ближнему свету фар, поэтому были закреплены законодательно.
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Бортжурнал , Автоновости , Аргументы и Факты
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