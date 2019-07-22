Сколько стоит добраться до Грузии на автомобиле?

Для тех, кто ценит дальние путешествия на авто, дорогу в Грузию на четырех колесах не посчитают сложной.

В настоящее время путешествие на юг является довольно популярным направлением. По мере развития дорожной инфраструктуры увеличивается число мест, где есть возможность передохнуть в дороге. По этой причине поездку в Грузию на авто не следует считать невероятно трудной.

Варианты пути. Чтобы добрать туда из Москвы, придется преодолеть приблизительно 2000 км пути. До Грузии можно добраться через Воронеж на Ростов-на-Дону и во Владикавказ. Хотя данная дорога была реконструирована и расширена, она по-прежнему остается перегруженной в летний период.

Имеется и иная дорога, проходящая через Тамбов и Волгоград во Владикавказ. Все пути ведут во Владикавказ. Потом единственный путь: по военно-грузинской дороге в горы и на Тбилиси. Данную дорогу при смене водителя можно преодолеть за 24 часа.

Из-за временного прямого разрыва авиасообщения, очередь на пункте пропуска «Верхний Ларс» возрастет. В данный момент только через него можно попасть на грузинскую территорию на авто. Другие закрыты в связи со сложными отношениями Грузии с Осетией и Абхазией.

Чтобы добраться до Грузии, есть возможность воспользоваться обходным путем, через Азербайджан и после в Грузию. Можно совершить больший крюк поехать в Иран, а затем в Турцию. Но выбирая данный маршрут, вы должны быть готовы, что вам предстоит собрать дополнительные документы и получить код для иранской визы.

Данная процедура не является столь сложной, как может показаться на первый взгляд, вполне выполнима. Иранская виза, в зависимости от срока действия стоит от 3 000 до 9 000 рублей. А в Турции россиянам виза не требуется.

Таким образом, доехать на машине до Грузии возможно. При поездке из Москвы такое авто, как Land Rover Discavery с дизельным мотором расходует 3 бака солярки. Больше всего топлива расходуется на финальных стадиях дороги, когда едешь по извилистой горной трассе. Также надо учитывать передвижение по городам и функционирование двигателя на холостых оборотах, когда ожидаешь очереди на границе.

Итог. Исходя из всего вышеизложенного, можно прийти к выводу, что если вы собираетесь поехать в Грузию на машине, то ваш бюджет на топливо должен составлять не меньше 12 000 рублей в одном направлении. С учетом обратной дороги, а также всех передвижений во время поездки, на топливо придется потратить не меньше 30 000 рублей.

В случае совершения крюка через Азербайджан, к тратам можно прибавить еще 10 000 рублей. Достаточно много, однако если ехать впятером, то выходит выгоднее, чем лететь на самолете. К тому же собственное авто в чужом городе даст возможность сэкономить деньги на аренде машины.