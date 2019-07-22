Названо число россиян, покупающих машины дороже 10 млн рублей

С января по июнь 2019 года в России было реализовано около 2,2 тыс. автомобилей стоимостью больше 10 млн рублей, подсчитал «Автостат». При этом за весь прошлый год количество проданных роскошных авто не достигло отметки в 4 тыс. штук.