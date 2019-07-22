Названо число россиян, покупающих машины дороже 10 млн рублей 

С января по июнь 2019 года в России было реализовано около 2,2 тыс. автомобилей стоимостью больше 10 млн рублей, подсчитал «Автостат». При этом за весь прошлый год количество проданных роскошных авто не достигло отметки в 4 тыс. штук.
В такую ценовую категорию в России входят модели брендов Aston Martin, Bentley, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, McLaren и дорогие комплектации Porsche, Mercedes, BMW и Audi.
Кроме того, планку в 10 млн рублей преодолела и зашла далеко за нее стоимость [нового седана Aurus] https://autorambler.ru/novosti/dorozhe-maibakha-raskryta-cena-aurus-senat-sedan-08-07-2019.htm). Как сообщал представитель Минпроторга России Денис Мантуров, цена Senat Sedan составит около 18 млн руб. Правда, купить его непросто даже при наличии в кармане баснословной суммы: почти вся произведенная до конца 2019 года партия отправится в кремлевский гараж, а оставшиеся пять-шесть экземпляров уже зарезервированы другими политиками.