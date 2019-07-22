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Обновленный Mitsubishi Pajero Sport заметили без камуфляжа 

CarClub 1 час назад
Фото: Facebook
В августе этого года Mitsubishi Pajero Sport в текущем кузове исполнится четыре года. И за месяц до этого срока, 25 июля, состоится презентация обновленного внедорожника.
Тизеры ранее обнародовало подразделение «Трех бриллиантов» в Таиланде. Там прошла премьера текущего поколения, там машина выпускается для большинства рынков, посему нет ничего удивительного, что в этой же стране презентуют и рестайлинговый вариант. В коротком видеоролике можно было заметить светодиодные фары, посвежевшую графику LED-фонарей, цифровую комбинацию приборов и электропривод пятой двери.
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На днях в сеть выложили фотографии незакамуфлированных «Паджеро», полностью раскрывающие образ посвежевшего внедорожника. Судя по всему, снимки сделали прямо на заводе в Таиланде. Как и предполагалось, внешность стала очень похожей на пикап Mitsubishi L200, обновившийся минувшей осенью. Pajero Sport построен на той же платформе, так что ничего удивительного в этом нет.
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Пикап после рестайлинга сохранил прежние агрегаты, так что, полагаем, и Pajero Sport не удивит нас моторами. Значит, в России его продолжат продавать с дизелем 2.4 и бензиновым V6 отдачей 181 и 209 л.с. соответственно. В число опций, помимо упомянутых в тизере, войдет еще и модернизированная мультимедийная система. Салон изменился в нюансах. В частности, можно заметить чуть иной блок управления климатом.
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Бортжурнал , Mitsubishi Pajero Sport , Mitsubishi Pajero , Mitsubishi , Mitsubishi L200
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