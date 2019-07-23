Названы сроки появления обновленного Audi Q7 в России

Рестайлинговый Audi Q7 поступит в продажу на российском рынке в первом квартале 2020 года, причем кроссовер предложат с прежним дизельным мотором V6 3.0 TDI. Эту информацию «Мотору» подтвердили в представительстве бренда. Производство наладят на мощностях калининградского «Автотора».

Трехлитровый турбодизель CVMD, знакомый россиянам по дореформенной модели, выдает налоговыгодные 249 лошадиных сил. Между тем, в Европе дизельной модификации обновленного Q7 положен модернизированный V6 с 48-вольтовой бортовой сетью и стартер-генератором.

Что же касается бензиновых моторов — двухлитрового мощностью 252 и трехлитрового с отдачей 333 силы, то они исчезнут из списка доступных. Это объясняется невысоким спросом на такие версии Audi Q7 в стране.

Пока же Audi Q7 стоит в России от 3 995 000 рублей. Можно предположить, что обновленный кроссовер окажется несколько дороже. В числе основных отличий новинки от прежней модели — дизайн в стиле «старшего» Q8 и Q3 нового поколения.

Для новинки доступны три вида подвески (базовая пружинная, а также адаптивная либо спортивная на пневмобаллонах), цифровая приборная панель, матричные фары HD Matrix LED с 24 интеллектуально управляемыми светодиодами и лазерным модулем дальнего света в качестве опции и система, которая способна поворачивать задние колеса на угол до 5 градусов для большей управляемости. За последнюю также придется доплатить.

До европейских дилеров автомобиль доберется раньше, чем до российских — уже к концу текущего года.