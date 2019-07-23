Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рассекречен мотор обновленного Audi Q7 для России 

Авторамблер + ещё 9 1 час назад
Фото: Авторамблер
Рестайлинговый кроссовер появится у дилеров с безальтернативным 3-литровым турбодизелем V6 мощностью 249 л.с., сообщает издание «Авторевю». Премьера модели на отечественном рынке запланирована на первый квартал следующего года.
Отмечается, что на автомобили установят не модернизированный V6 с 48-вольтовым стартер-генератором, с которым Q7 предложат в Европе, а текущую версию CVMD. При этом кроссовер лишится бензиновых агрегатов 2.0 TFSI и 3.0 TFSI отдачей 252 и 333 л.с. соответственно из-за их непопулярности на российском рынке: за 2019 год 98% дорестайлинговых Q7 было продано с турбодизелем под капотом.
Обновленный Audi Q7 показали в июне 2019 года. В Европе старт продаж модели намечен на сентябрь.
Также в июне немецкий концерн представил еще один кроссовер — «заряженный» Audi SQ8 c 435-сильным дизельным турбодвигателем, который делит шасси с Q7.
Авторамблер: последние новости
Названо число россиян, покупающих машины дороже 10 млн рублей Названы самые загруженные дороги Москвы Рассекречена цена нового внедорожника на базе "Нивы"
Бортжурнал , Audi , Audi Q7 , Авторевю
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Владимирская дорожная жесть»
Без ключа: как действуют угонщики
В ДТП в Удмуртии один человек погиб и четверо пострадали
Volkswagen анонсировал Arteon в России
Дилеры обязывают покупать брызговики, а надо ли?1
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:35
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
ДТП
01:34
Пьяный россиянин на «шестерке» устроил гонку с полицейскими
ДТП
00:45
Как эффективно защитить машину от угона
Автоновости
20:00
«На бешеной скорости»: как мажор задавил двоих пешеходов
ДТП Статьи
00:10
Люди в маршрутке следили за дорогой через дыру в полу
Автоновости
00:32
Омский водитель сделал двойное сальто на авто
ДТП
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
00:21
Имущество Киркорова отправилось в кювет
ДТП
00:21
Угон автомобиля, который рассмешил интернет
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение