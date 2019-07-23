Рассекречен мотор обновленного Audi Q7 для России

Рестайлинговый кроссовер появится у дилеров с безальтернативным 3-литровым турбодизелем V6 мощностью 249 л.с., сообщает издание «Авторевю». Премьера модели на отечественном рынке запланирована на первый квартал следующего года.

Отмечается, что на автомобили установят не модернизированный V6 с 48-вольтовым стартер-генератором, с которым Q7 предложат в Европе, а текущую версию CVMD. При этом кроссовер лишится бензиновых агрегатов 2.0 TFSI и 3.0 TFSI отдачей 252 и 333 л.с. соответственно из-за их непопулярности на российском рынке: за 2019 год 98% дорестайлинговых Q7 было продано с турбодизелем под капотом.

Обновленный Audi Q7 показали в июне 2019 года. В Европе старт продаж модели намечен на сентябрь.

Также в июне немецкий концерн представил еще один кроссовер — «заряженный» Audi SQ8 c 435-сильным дизельным турбодвигателем, который делит шасси с Q7.