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Как sms-сообщения от МЧС могут «разорить» автолюбителя 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «Автовзгляд» сообщили читателям, как sms-сообщения с предупреждением о природных катаклизмах от МЧС лишают автолюбителей возможности получить компенсацию за автомобиль, разбитый упавшим деревом во время непогоды. Спам от спасателей зачастую используют юристы столичных чиновников как аргумент в пользу безответственности самого водителя.
Автор статьи подчёркивает, что изначально сообщения от спасателей призваны предупредить автовладельцев о надвигающейся опасности. Зачастую в обращениях рекомендуется не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями в случае надвигающейся непогоды.
Если в результате сильного порыва ветра упавшие ветки или ствол повредили автомобиль, водители, у которых отсутствует полис КАСКО, вынуждены обращаться за компенсацией к коммунальщикам или сотрудникам управляющих компаний, ответственным за содержание улиц и дворов в порядке. Впрочем, последние с выплатой ущерба не спешат.
По данным издания, разбирательства перемещаются в районные суды, где юристы коммунальщиков указывают на статьи 401 и 1083 Гражданского кодекса РФ, в которой описаны «обстоятельства непреодолимой силы». В законе прописано, что «грубая неосторожность потерпевшего, способствовавшая возникновению ущерба», может послужить основанием для освобождения ответчика от ответственности.
При этом sms-сообщения от МЧС, разосланные накануне инцидента, приходятся для юристов коммунальщиков как нельзя кстати. Адвокаты трактуют, например, парковку под деревом, как осознанное игнорирование наступления «обстоятельств непреодолимой силы». В итоге районные суды могут отказать владельцу повреждённого авто в возмещении ущерба.
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Бортжурнал , МЧС , АвтоВзгляд
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