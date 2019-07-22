Опубликовано изображение первого электрокара Cupra

На автосалоне во Франкфурте состоится премьера электрического шоу-кара от спортивного подразделения Seat , бренда Cupra. В понедельник, 22 июля, в Сети опубликовали тизер новинки, который демонстрирует очертания автомобиля.

В самой компании электромобиль описывают как «четырехдверный кроссовер с купеобразным кузовом», который получил «эмоциональный дизайн» и «передовые технологии». Концепт станет первой полностью электрической моделью Cupra, однако подробностей о силовой установке пока нет.

Скорее всего, в основу концепта ляжет электрическая платформа MEB группы Volkswagen . Шоу-кар могут оснастить несколькими электромоторами, что позволит реализовать полный привод. Не исключено, что при постройке машины будут использовать опыт, полученный во время работы над e-racer.

Пока же модельный ряд суббренда включает гибридный кроссовер Formentor, а также полноприводный универсал Leon Cupra R ST. Первый комплектуется 245-сильной бензоэлектрической установкой, а второй — турбодвигателем 2.0 TSI, который выдает 300 лошадиных сил.