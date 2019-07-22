Три жидкости, способные повредить кузов автомобиля

Агрессивные жидкие составы нередко попадают в руки владельцев машин.

Отдельные жидкости используются при техническом обслуживании. В некоторых случаях жидкости помогают при уходе за панелями кузова и деталями интерьера. Но некоторые жидкие среды не должны попасть на поверхность деталей во избежание повреждение лакокрасочного покрытия.

Первой такой едкой средой называют тормозную жидкость. Она быстро способствует разрушению защитного слоя краски. При попадании отдельной капли ее рекомендуется быстро удалить при помощи сухой ветоши.

В случае восстановления кузова используются краски на водорастворимой основе. В таком случае внимательно относятся к обработке панелей кузова. В применяемых компонентах не должен содержаться нашатырный спирт. Этот элемент допустим только при проведении очистки поверхностей до покраски или для вытирания краски при попадании на сторонние элементы.

Еще одним разрушительным жидким составом является электролит. Кислотный раствор, конечно, сможет разъесть защитный слой кузова. В практике обслуживания аккумулятора используют дистиллированную воду, достаточно редко — саму кислоту. Электролит может только случайно попасть на поверхность кузова при неаккуратных действиях при замере плотности, доливки кислотного раствора.

Любые работы по обслуживанию автомобиля проводят с соблюдением необходимых мер предосторожности.