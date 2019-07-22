Genesis G80 наступает на пятки немцам

У многих японских автомобильных компаний наряду с массовым автопромом есть премиальные суббренды. У Toyota это Lexus , у Honda Acura , у Nissan — Infiniti. Корейцы так же решили ничем не уступать японцам. Так в 2015 году у Hyundai появился люксовый суббренд Genesis. В Genesis G90 переродился Equus, а Hyundai Genesis второго поколения стал G80. К 2020 году корейцы планируют выпускать уже 6 различных моделей в премиум сегменте.

G80 второй из тройки Генезисов, но далеко не середнячок среди собратьев и вполне достойно тягается с немцами. Стартовый ценник начинается от 2 790 000 рублей. Конечно же не намного дешевле конкурентов ( BMW 520i стартует от 3 080 000, а Mercedes E200 от 3 260 000), но у корейца в базе присутствует полный привод, что немаловажно для наших климатических условий, да и качество отделки и базовое наполнение будут несколько выше.

Шеф-дизайнером Genesis является Люк Донкервольке (Luc Donckerwolke), который перешел в Hyundai из Volkswagen Group. Хоть появился тут он совсем недавно, но разговоры о его переходе муссировались с 2015 года. Теперь становится понятным откуда растут крылья у логотипа, да и в стилистике нет-нет да и проскользнут знакомые черты Bentley , угловатые штрихи Lamborghini или немного Audi . Но в целом образ Дженезиса это не сборная солянка от разных брендов, а вполне солидный, узнаваемый облик, и окружающие с уважением выделяют его в общем потоке.

Когда упоминается Hyundai, то первое что приходит на ум будет Солярис, но от Дженезиса эконом-классом и не пахнет. В салоне всё по премиуму и это касается не только качества отделочных материалов. Передние кресла имеют боковое поддутие, обжимающее вас при старте. Задним пассажирам помимо регулировок посадки и климата (изменяется не только температура окружающего воздуха, но и подогрев и вентиляция дивана), доступно управление аудиосистемой всего автомобиля. Но самое интересное, что теперь они могут двигать переднее пассажирское кресло, что является заявкой на бизнес-класс. На люксовость указывают также доводчики дверей, а сами двери открываются практически на 90 градусов.

Селектор переключения передач теперь удобный и нефиксируемый: задняя передача — качок от себя, драйв — на себя, а за паркинг отвечает кнопка. Не лишний и проектор на лобовое стекло, на который выведены скорость и направление движения, а также индикация датчиков опасных зон. Парковку облегчают круговые камеры, правда после дождя не с первого раза удается разглядеть что творится вокруг: водяные брызги и грязь мешают обзору.

При подключении смартфона к розетке автомобиля можно воспользоваться системой CarPlay, которая даёт возможность вывести на экран центрального дисплея карты Google с навигацией, или слушать аудиокниги, или же просто надиктовать и отправить смс-ку. Жаль что пока в CarPlay нет популярного навигатора от Yandex , но это уже претензия голландцам.

В топовой комплектации Ultimate за 4 265 000 рублей Genesis G80 комплектуется 3,3-литровым бензиновым двигателем T-GDI совместно с восьми-ступенчатым автоматом. Мощности хватает, чтобы разогнать авто до сотни за 6,2 секунды. Разгон уверенный и динамичный, а передачи включаются без рывков, как и положено представительскому классу. В сочетании со спортивной подвеской 370 лошадиных сил — это то «что доктор прописал» для этого автомобиля, особенно в режиме «Спорт» когда передачи можно переключать подрулевыми лепестками, хотя вряд ли у вас возникнет такое желание — этот автомобиль все-таки не для гонок. Да и расход топлива сразу вырастает за 17 литров, когда в комфортном режиме городского цикла он близок к 14 литрам на 100 километров. Менее мощные двигатели превратят Дженезис в лишенный эмоций переместитель из точки А в точку Б.

Спортивная подвеска на удивление оказалась вполне мягкой. Она отлично отрабатывает большинство неровностей дорожного полотна, качество которого далеко от идеала даже в центре наших мегаполисов, особенно на эстакадах. На скользкой от дождя дороге поведение Дженезиса предсказуемо: развесовка близкая к идеалу 52:48% не даёт корме вилять в поворотах, к тому же автоматика гасит все желания водителя похулиганить.

Genesis достаточно молодой игрок на рынке премиальных автомобилей и конкуренты у него достаточно серьёзные. Скорее всего, он не перетянет на себя всех поклонников немецких брендов, но люди, выбирающие между комфортом и разумной тратой денег — его целевая аудитория.