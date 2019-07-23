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В России появится дешевый китайский кроссовер 

Motor.ru + ещё 3 7 часов назад
Фото: Motor.ru
Компания Brilliance готовится к запуску модели V3 на российском рынке. Кроссовер образца 2017 года получит скромный ценник до миллиона рублей, выяснил сайт «Китайские автомобили».
О появлении Brilliance V3 в стране стало известно еще в 2016 году — тогда модель получила Одобрение типа транспортного средства, действие которого истекает в конце нынешнего года. Автомобиль укомплектован полуторалитровым бензиновым «атмосферником» мощностью 107 лошадиных сил в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач либо «автоматом».
Из ОТТС следует, что V3 оснащается кондиционером, дисковыми тормозами, электроусилителем руля, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, подогревом кресел и камерой заднего вида. Можно предположить, что продажи стартуют до конца текущего года, пока не истекло действие сертификата.
А до тех пор модельный ряд Brilliance на рынке представлен единственной моделью V5, которая стоит от 939 000 рублей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с начала 2019 года компания реализовала в стране 99 новых автомобилей, что на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Бортжурнал , Автоновости , Brilliance
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