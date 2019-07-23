В России появится дешевый китайский кроссовер

Компания Brilliance готовится к запуску модели V3 на российском рынке. Кроссовер образца 2017 года получит скромный ценник до миллиона рублей, выяснил сайт «Китайские автомобили».

О появлении Brilliance V3 в стране стало известно еще в 2016 году — тогда модель получила Одобрение типа транспортного средства, действие которого истекает в конце нынешнего года. Автомобиль укомплектован полуторалитровым бензиновым «атмосферником» мощностью 107 лошадиных сил в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач либо «автоматом».

Из ОТТС следует, что V3 оснащается кондиционером, дисковыми тормозами, электроусилителем руля, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, подогревом кресел и камерой заднего вида. Можно предположить, что продажи стартуют до конца текущего года, пока не истекло действие сертификата.

А до тех пор модельный ряд Brilliance на рынке представлен единственной моделью V5, которая стоит от 939 000 рублей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, с начала 2019 года компания реализовала в стране 99 новых автомобилей, что на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.