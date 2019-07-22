Дилеры обязывают покупать брызговики, а надо ли?

Очень большое количество автодилеров обязуют клиентов включать в покупк автомобиля и разные комплектующие в дополнение, зачастую это брызговики. На взгляд менеджеров, данные вещи очень важны и без них автовладелец рискует получить штраф от сотрудников полиции. Не так давно в одном из популярных интернет-журналах России снова поднялся вопрос о надобности брызговиков. Скорее всего, автовладельцы часто попадают в ситуацию, когда при выборе автомобиля в салоне автодилера, консультанты банально "впаривают" брызговики, делая предлогом покупки отсутствие серьезного штрафа при их наличии в автомобиле.

Сделаем вывод, если брызговики не предусмотрены как необходимый элемент конструкции, то они и не обязательны для приобретения и установки.

Таким образом, важный вопрос: при комплектации авто брызговики должны быть предусмотрены. Другими словами, если брызговики идут как дополнительное оборудование, то не обязательны для приобретения и транспорт может быть допущен к дорожному движению и без них.