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Дилеры обязывают покупать брызговики, а надо ли? 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Очень большое количество автодилеров обязуют клиентов включать в покупк автомобиля и разные комплектующие в дополнение, зачастую это брызговики. На взгляд менеджеров, данные вещи очень важны и без них автовладелец рискует получить штраф от сотрудников полиции. Не так давно в одном из популярных интернет-журналах России снова поднялся вопрос о надобности брызговиков. Скорее всего, автовладельцы часто попадают в ситуацию, когда при выборе автомобиля в салоне автодилера, консультанты банально "впаривают" брызговики, делая предлогом покупки отсутствие серьезного штрафа при их наличии в автомобиле.
Так всё-таки обязательны ли они? На этот вопрос ответил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Он сделал акцент на действующее законодательство Российской Федерации касательно транспортных средств. Согласно п. 7.5 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС, не допускается эксплуатирование автомобиля с отсутствующими брызговиками, если они предусматриваются конструкцией авто.
Сделаем вывод, если брызговики не предусмотрены как необходимый элемент конструкции, то они и не обязательны для приобретения и установки.
Таким образом, важный вопрос: при комплектации авто брызговики должны быть предусмотрены. Другими словами, если брызговики идут как дополнительное оборудование, то не обязательны для приобретения и транспорт может быть допущен к дорожному движению и без них.
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Бортжурнал , Михаил Черников , ГИБДД
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