Тонкости преступного ремесла: как действуют угонщики и как от этого защититься

Автомобиль более уязвим для злоумышленников, нежели квартира: глухую бронированную дверь с хитроумными замками на него не поставишь. Да и взламывать замки или лезть в карман автовладельцу за ключом угонщику уже не нужно: он без труда получит слепок этого ключа, даже и не прикасаясь к нему, после чего спокойно откроет дверь, заведет машину и уедет на ней. Эксперт рассказал, как это делается.

Классический ключ к автомобилю, судя по всему, бесповоротно уходит в прошлое, поскольку все большее распространение получает система бесключевого доступа и запуска двигателя: будучи когда-то атрибутом лишь самых роскошных машин, сейчас она устанавливается едва ли не повсеместно за исключением разве что самых бюджетных моделей. Но и угонщики не сидят сложа руки — идут в ногу с прогессом истоль же повсеместно эти системы обходят при помощи как раз таки слепка ключа. С оговоркой, конечно, что этот "слепок", как и сам ключ — виртуальный, электронный. О том, как это делается, изданию "Известия" рассказал опытнейший эксперт, директор противоугонного сервиса Алексей Курчанов.

"Эта схема работает уже давно, но в массы она вошла в последние два года, 99% автомобилей со штатным бесключевым доступом не защищены от такого взлома, — поясняет Курчанов, отмечая, что сейчас это один из наиболее заметных трендов среди угонщиков. — Система авторизации бесконтактного доступа в автомобиле в спящем режиме 1–2 раза в секунду излучает радиосигнал на низкой частоте в 125 килогерц. Этот сигнал создает вокруг автомобиля поле, пробуждающее бесконтактный ключ. Вблизи машины ключ "просыпается" и отсылает ответ, тем самым снимая с охраны сигнализацию. Так работает бесключевой доступ".

Для воровства такой машины преступники работают в паре: один находится рядом с автомобилем и с помощью спецустройства удлиняет радиус запроса системы автомобиля, второй преступник находится неподалеку от квартиры водителя или, например, в ресторане за соседним столиком, создавая поле такое же, как около машины. "Обманутый" ключ отдает сигнал, который с помощью ретранслятора передается на сканер первого угонщика, теперь подельнику не представляет никакого труда открыть и завести автомобиль.