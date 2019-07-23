СМИ раскрыли характеристики Porsche Taycan

Британскому порталу carmagazine.co.uk стал известен ряд подробностей об электрическом Porsche Taycan. Завесу тайны с него снимут только через полтора месяца, а публичный дебют состоится на сентябрьском моторшоу во Франкфурте. Хотя машина с минимальным камуфляжем успела засветиться на Фестивале скорости в Гудвуде этим летом.

Базовый Taycan окажется заднеприводным, с одним электромотором на 326 или 381 л.с. и батареей на 80 кВтч. Полноприводный Taycan Carrera 4S повезут уже два двигателя, выдающие вместе 435 или 490 сил. Аккумулятор тоже более емкий — 96 кВтч. Топ-версия Taycan Turbo — это пара электрических агрегатов общей отдачей 629 л.с. и 880 Нм момента. Режим овербуста на десять секунд увеличит тягу до 1000 Нм. А вот батарея тут та же, что и на исполнении Carrera 4S.

Сообщается, что мощный аккумулятор обеспечит запас хода до 515 километров. Он выдержит десять стартов «в пол» с места до 100 км/ч и четыре — до 200 км/ч. Электроника настроена на максимальную отдачу электрической силовой установки вплоть до того момента, когда уровень заряда снизится до критического. Иными словами, даже в «зеленой» ипостаси компания Porsche сделала настоящий суперкар.

В списке оборудования «Тайкана» — керамические тормоза, пневмоподвеска, активные стабилизаторы и аэродинамика. Позже появятся еще более мощный 734-сильный Taycan Turbo S и облегченный заднеприводный Taycan GTS.