Видео канала Glavnyiy Mehanik набрало 69 тысяч лайков и это неспроста — ведущий во всех подробностях описал увлекательный, простой и гениальный метод гальванической оцинковки.
Зачем автовладельцу погружаться в химико-технологические дебри и постигать способ нанесения слоя цинка на металлическую поверхность? Во-первых, иногда это жизненно необходимо. Автор видеоролика напоминает о моделях машин, у которых VIN-номер находится в неподходящем месте и ржавеет. Частично уничтоженный номер грозит неприятными ситуациями при регистрационных действиях в ГИБДД, так что лучше его оцинковать. И, во-вторых, это как минимум интересно и очень эффективно при том, что какие-то специальные средства или навыки не требуются.