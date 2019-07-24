Кроссовер от Suzuki «засветился» раньше срока 

Новая версия кроссовера Suzuki на базе Ertiga Cross будет представлена 21 августа 2019 года в Индии.
Однако в сети уже появились фотографии и информация об автомобиле. Модель Suzuki XL6 появилась из небольшого прошлогоднего вэна Ertiga и в отличие от своего "родителя" будет иметь 6 посадочных мест вместо семи, но по размерам практически равна:
длина — 4 395 мм;
ширина — 1 753 мм;
высота — 1 690 мм;
колесная база — 2 740 мм.
Что касается начинки, то X6 будет иметь бензиновый 1,5 л. движок на 104 л.с. Комплектная КПП стандартна — механика пяти передач, либо автомат четырёх ступеней, ABS, EBD, две подушки безопасности, кондиционер, тачпад и легкосплавные диски 16-дюймов.
Стоит заметить, что данная модель создана и реализуется только на локальных рынках Азии.
Что касается российского рынка, то можно довольствоваться, например, рестайлинговым Suzuki New Vitara, первая версия которого была представлена в 2014 году в Париже. Рестайлинговый Suzuki Vitara на российском рынке имеется в двух вариациях, например, в базовой комплектации он имеет 1.6 л. двигатель M16A с мощностью в 120 л.с.