Кроссовер от Suzuki «засветился» раньше срока

Новая версия кроссовера Suzuki на базе Ertiga Cross будет представлена 21 августа 2019 года в Индии.

Однако в сети уже появились фотографии и информация об автомобиле. Модель Suzuki XL6 появилась из небольшого прошлогоднего вэна Ertiga и в отличие от своего "родителя" будет иметь 6 посадочных мест вместо семи, но по размерам практически равна:

длина — 4 395 мм;

ширина — 1 753 мм;

высота — 1 690 мм;

колесная база — 2 740 мм.

Что касается начинки, то X6 будет иметь бензиновый 1,5 л. движок на 104 л.с. Комплектная КПП стандартна — механика пяти передач, либо автомат четырёх ступеней, ABS, EBD, две подушки безопасности, кондиционер, тачпад и легкосплавные диски 16-дюймов.

Стоит заметить, что данная модель создана и реализуется только на локальных рынках Азии.