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Появились подробности о BMW 2-Series Gran Coupe 

Motor.ru 6 часов назад
Фото: BMW
Пресс-служба BMW поделилась свежей информацией и изображениями самого компактного Gran Coupe в модельной линейке. На снимках кузов машины покрыт маскировочной пленкой и QR-кодом, который ведет на тизерную страницу новинки.
BMW 2-Series Gran Coupe представляет собой купеобразный седан с безрамочными дверями, который построен на той же переднеприводной платформе FAAR, что и 1-Series. Логично предположить, что и линейку двигателей новинка разделит с хэтчбеком. Пока же известно только то, что она будет включать 306-сильный наддувной мотор объемом 2,0 литра, предусмотренный для M235i xDrive. Систему полного привода с многодисковой муфтой подключения задней оси предложат в качестве опции.
Ранее сообщалось, что BMW 2 Series Gran Coupe может получить полноценную M-версию, построенную на заднеприводной платформе и укомплектованную трехлитровой рядной «турбошестеркой» мощностью 370 лошадиных сил (465 Нм).
В компании подтвердили, что публичный дебют BMW 2-Series Gran Coupe состоится в конце осени этого года на моторшоу в Лос-Анджелесе, а продажи стартуют весной 2020 года. Основным конкурентом модели на рынке станет Mercedes CLA.
Источник: BMW
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Бортжурнал , BMW
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