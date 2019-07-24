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На столичных транспортных магистралях появятся шумовые полосы 

Москва меняется + ещё 3 3 часа назад
Фото: Москва меняется
«Шумовая разметка», как называют ее автолюбители, появится на 26 объектах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБУ «Автомобильные дороги». Работы завершаются на Новоданиловской набережной, Ленинском проспекте, Рязанском проспекте, Варшавском шоссе, Каширском шоссе, улице Сущевский Вал, улице Шереметьевская, Алтуфьевском шоссе.
Шумовая полоса является техническим средством организации дорожного движения и представляет собой пять параллельных прямых шириной 10 сантиметров каждая, нанесенных на всю ширину дорожного полотна.
При соприкосновении с элементами подвески она вызывает вибрацию и повышенный шум, привлекая внимание водителя, а также побуждая его к снижению скорости транспортного средства. Высота шумовых полос над уровнем проезжей части — от 5 до 10 миллиметров.
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