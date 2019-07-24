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Глушилка камер ГИБДД — реальное спасение от штрафов или обман 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
С появление камер фотовидеофиксации некоторые российские автолюбители стали искать способы избежать наказания за нарушение правил путем применения техустройств, делающих автомобиль "невидимым" для такой аппаратуры.
Как известно — спрос рождает предложение. В итоге в сети интернет появилось множество объявлений о продаже таких вот устройств, которые "защищают" авто от "зоркого ока" ГИБДД.
Журналисты портала "АвтоВзгляд" решили приобрести такую "глушилку" за 1 500 рублей и лично проверить ее в работе.
Как показали испытания, данное устройство, которое подключается к гнезду прикуривателя, имеет радиус действия до 50 метров. В этом диапазоне подавляется GPS-сигнал.
Такой мощности, вероятно, недостаточно. Ведь современные камеры фотовидеофиксации уверенно работают с расстояния 100-150 метров.
Также в арсенале автоинспекторов имеется оборудование с лазерным лучом. Так что не стоит играть с огнем. Лучше просто соблюдать ПДД.
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Бортжурнал , ГИБДД , АвтоВзгляд
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