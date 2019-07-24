Глушилка камер ГИБДД — реальное спасение от штрафов или обман

С появление камер фотовидеофиксации некоторые российские автолюбители стали искать способы избежать наказания за нарушение правил путем применения техустройств, делающих автомобиль "невидимым" для такой аппаратуры.

Как известно — спрос рождает предложение. В итоге в сети интернет появилось множество объявлений о продаже таких вот устройств, которые "защищают" авто от "зоркого ока" ГИБДД

Журналисты портала "АвтоВзгляд" решили приобрести такую "глушилку" за 1 500 рублей и лично проверить ее в работе.

Как показали испытания, данное устройство, которое подключается к гнезду прикуривателя, имеет радиус действия до 50 метров. В этом диапазоне подавляется GPS-сигнал.

Такой мощности, вероятно, недостаточно. Ведь современные камеры фотовидеофиксации уверенно работают с расстояния 100-150 метров.

Также в арсенале автоинспекторов имеется оборудование с лазерным лучом. Так что не стоит играть с огнем. Лучше просто соблюдать ПДД.