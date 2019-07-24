Спам от МЧС лишает граждан компенсаций за разбитые автомобили

Многие жители Москвы с недавних пор почти каждый день получают на свои мобильные телефоны SMS-сообщения от МЧС о возможных природных катастрофах.

А так как дожди и ветры уже больше месяца не покидают столицу нашей страны, замечать такие сообщения граждане почти перестали, недовольно удаляя их. В свою очередь, SMS-рассылка, которая была получена от МЧС, как засоряет мобильные телефоны, так и лишает людей возможности получить компенсационные выплаты за ущерб, который нанесла стихия. Прежде всего, это касается тех, на чьи автомобили при непогоде падают деревья, и у кого нет полиса КАСКО.

Компенсацию, которую невозможно получить. Как убеждает большое количество веб-порталов, компенсационные выплаты за ущерб от рухнувшего на машину дерева можно без проблем получить у коммунальщиков или у управляющей компании (УК) — если дерево упало на территории у дома. Так как те не содержали деревья в надлежащем состоянии. А вот и нет! Мирно данные организации компенсацию за раздавленное авто не выплачивают, приходится обращаться в суд. А там адвокаты коммунальщиков опираются на 401-ю статью Гражданского Кодекса, повествующую про «обстоятельства непреодолимой силы» и часть 2 статьи 1083 того же ГК РФ.

В последнем говорится, что «в случае способствования грубой неосторожности самого пострадавшего появлению либо повышению вреда… ущерб может быть не возмещен».

Более того, в качестве основных доводов они используют SMS-рассылки с предупреждением от МЧС. Дескать, человеку отправили на телефон сообщение следующего содержания: «в Москве ожидается дождь, гроза с усилением ветра до 15 м/с. Не оставляйте и не паркуйте машины под деревьями и неустойчивыми конструкциями».

Однако именно в этот день вы оставили автомобиль под деревом, следовательно, осознанно подставили его под удар этих самых «обстоятельств непреодолимой силы». Вина за это лежит только на вас — никто вам ничего не обязан.

При этом отыскать на московских улицах парковочное место, рядом с которым не растет дерево, почти невероятно. Кроме того, во время обещанного ветра другие деревья далеко не падали десятками, рухнуло только одно и прямо на автомобиль. Это же очевидно свидетельствует, что именно это дерево было какое-то, не такое и коммунальщики или УК не уследили за этим.

Однако, как известно, московские суды низших инстанций чаще всего выносят решения в пользу коммунальщиков. По этой причине справедливую компенсацию за разбитую упавшим деревом машину придется получить, наверняка, лишь через Верховный Суд. Да и это, при удачном стечении обстоятельств.

Итог. Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что если на ваш автомобиль во время непогоды упало дерево, то скорее всего, вам не выплатят компенсацию за ущерб. Поэтому рекомендуем вам во время непогоды, если есть такая возможность, оставлять машины на закрытых парковках или на стоянках, вдалеке от посадки деревьев.